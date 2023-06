Il tecnico Massimiliano Allegri ha iniziato a programmare la nuova stagione dopo essere stato confermato dalla dirigenza della Juventus.

È tempo di pianificazione dunque in casa Juventus dopo mesi estremamente complicati. Il club bianconero, più che mai quest'estate, avrà bisogno di fare chiarezza e di cercare un rinnovamento della propria rosa dopo due stagioni senza aver conquistato trofei.

Nel frattempo, come annunciato dal giornalista Luca Momblano su "Juventibus", Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza del club un importante rinforzo per il suo staff.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto Barzagli come rinforzo per il proprio staff tecnico, lui: 'La Juventus deve fare di più'

"Mi risulta che Allegri abbia nuovamente contattato Barzagli per chiedergli di entrare nello staff" ha dichiarato Luca Momblano. Per Barzagli sarebbe un grande ritorno a casa Juventus dopo i numerosi successi ottenuti come calciatore.

"È stata un'annata troppo particolare, nel complesso la stagione della Juventus è stata insufficiente - ha dichiarato proprio Andrea Barzagli presso gli studi di DAZN al termine della stagione - Non è naufragata e ciò è merito di Allegri, ma dal punto di vista tecnico e del gioco è mancato qualcosa. Altri allenatori avrebbero potuto crollare, ma ci si aspettava molto di più dopo il primo anno.

La Juventus dovrà fare qualcosa in più".

Dichiarazioni che lasciano sottintendere la conferma di Massimiliano Allegri anche se le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile interesse di una società araba per il tecnico oggi alla Juventus.

Allegri, sirene dall'Arabia Saudita

Come scrive infatti La Gazzetta dello Sport, in Arabia Saudita nutrirebbero un forte interesse per il tecnico ex Cagliari e Milan e avrebbero preparato un'offerta molto significativa per portarlo nel campionato in cui militano Cristiano Ronaldo e da pochi giorni Karim Benzema.

I discorsi tra gli emissari sauditi e l'allenatore della Juventus si sarebbero intensificati negli ultimi giorni. Dopo un susseguirsi di contatti e trattative economiche, nelle prossime 24-48 ore Massimiliano Allegri scoprirà le carte e prenderà una decisione. Mentre gli occhi del mondo calcistico saranno puntati su Istanbul, dove si giocherà la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, il futuro di Allegri e della Juventus si potrebbe dunque decidere a Montecarlo, dove sarebbe previsto un incontro tra le parti.