La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile investimento per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione a disposizione del tecnico Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Franck Kessie, centrocampista del Barcellona; per convincere il club catalano a cedere il giocatore ivoriano, la direzione sportiva nerazzurra starebbe pensando ad un'offerta di circa 35 milioni di euro, cifra che sembrerebbe avvicinarsi alle richieste del club per lasciar partire il calciatore.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Franck Kessie dal Barcellona

Nella scorsa sessione di mercato invernale il calciatore ivoriano era già stato accostato ai nerazzurri per un suo trasferimento con un possibile scambio con Marcelo Brozovic; la situazione non si è poi concretizzata ma il club di Viale della Liberazione non avrebbe mai mollato il suo obiettivo ed ora sarebbe pronto a rilanciare con il Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato infatti il club nerazzurro starebbe pensando ad una nuova proposta per il Barcellona, che avrebbe fissato il prezzo del suo centrocampista in circa 35 milioni di euro, cifra che la società nerazzurra vorrebbe mettere sul tavolo nella prossima estate.

Qualora dovesse concretizzarsi l'offerta da Milano, le possibilità di un trasferimento in nerazzurro di Franck Kessie potrebbero aumentare vertiginosamente.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter andrà probabilmente a rinnovare i contratti di Hakan Calhanoglu ed Henrik Mkhitaryan.

Per quanto riguarda le partenze invece, nella prossima stagione difficilmente rimarrà Roberto Gagliardini, il cui contratto andrà in scadenza a fine giugno 2023; il giocatore probabilmente lascerà l'Inter a parametro zero nella prossima estate.

L'indiziato numero uno ad essere ceduto per finanziare il mercato sembra invece essere Denzel Dumfries: il laterale destro olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea in prima linea per un suo acquisto; nella prossima estate il club inglese potrebbe così mettere sul tavolo delle trattative una cifra vicina ai 40 milioni di euro per strappare l'okay della dirigenza nerazzurra ad una cessione di Dumfries.

Anche l'Aston Villa starebbe ragionando sul laterale destro, ma ad oggi l'offerta possibile di circa 30 milioni di euro non supererebbe quella dei 'Blues'.