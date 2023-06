Nelle scorse ore il giornalista Luca Calamai ha scritto un editoriale sulla Juventus e sul possibile passaggio in bianconero del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione Michele Criscitiello a Tutti Convocati e Paolo Bargiggia su Twitter.

Calamai: "Giuntoli arriverà tra pochi giorni alla Juventus ed avrebbe preferito trovare una squadra senza Allegri"

Il giornalista Luca Calamai ha pubblicato un editoriale sulle pagine di TMW dedicato alla Juventus e al possibile arrivo di Cristiano Giuntoli in bianconero.

"Giuntoli tra pochi giorni sbarcherà alla Juve. Lui non lo ammetterà mai ma probabilmente avrebbe preferito trovare una squadra senza Allegri" ha scritto Calamai che poi ha aggiunto su Giuntoli: "L’ingaggio del tecnico pesa tanto sulle casse bianconere. Che non avranno neppure i contributi della Champions. Ma Allegri pare voglia restare a Torino rinunciano al fiume d’oro degli sceicchi e quindi il nuovo ds dovrà adeguarsi. La Juve prima di comprare deve vendere. Possibilmente bene". Calamai ha poi scritto del possibile mercato della Juventus, rivelando come il club bianconero potrebbe cedere Federico Chiesa, richiesto in Premier League e in Germania, spendendo poi la metà della cifra incassata per acquisire Niccolò Zaniolo, ala del Galatasaray che potrebbe essere prelevato dal club turco pagando una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Juventus, Criscitiello: "Giuntoli dovrà capire cosa fare con Chiesa e Vlahovic"

Del possibile arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli ha parlato anche il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha detto: "Tra non molto inizierà ufficialmente alla Juve.

Dovrà rifondare tutto, iniziando dal capire cosa dovrà fare con Chiesa e Vlahovic. Lui comunque ha già chiare molte idee". Criscitiello ha poi parlato del possibile passaggio di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, all'Inter: "Mercoledì sarà il giorno decisivo, lui vuole l'Inter. Carnevali avrebbe preferito cederlo in Premier, ma Frattesi paradossalmente preferisce restare in Italia.

Non ci succederà un Bremer-bis anche per via degli ottimi rapporti umani tra lo stesso Carnevali e Marotta".

Bargiggia: "L'accordo tra la Juventus e Giuntoli potrebbe arrivare entro il fine settimana"

Infine, anche il giornalista sportivo di Paolo Bargiggia ha scritto sul proprio account Twitter di Giuntoli e del suo possibile approdo alla Juventus: "Contatto telefonico nel week end tra De Laurentiis e Giuntoli. Si va verso la risoluzione del contratto del ds ma non prima di qualche giorno, più probabile entro il fine settimana".