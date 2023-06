Nelle scorse ore il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato alla trasmissione Tutti Convocati riguardo alla Juventus, sottolineando come il club bianconero avrebbe il tempo contato per chiudere la trattativa con il Napoli per il ds Cristiano Giuntoli.

Sullo stesso argomento hanno detto la loro opinione Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com e Paolo De Paola su Sportitalia.com.

Criscitiello: "La Juventus ha 10 giorni per arrivare a Giuntoli perché deve ricostruire l'intera area sportiva"

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati e tra gli argomenti trattati nell'intervista c'è stata anche la Juventus.

Nello specifico, il direttore di Sportitalia, ha parlato delle tempistiche che il club bianconero potrebbe avere per chiudere la trattativa di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli: "Ciro Polito potrebbe essere un nome ideale per il nuovo direttore sportivo del Napoli, ha fatto molto bene come ds del Bari. La Juventus non può aspettare più di 10 giorni per avere libero Giuntoli, perché va ricostruita tutta l'area sportiva".

Ceccarini: "Giuntoli, quando diventerà il nuovo ds della Juventus, potrebbe portare come primo nome Frattesi"

Del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus e di quelli che potrebbero essere i suoi primi acquisti nel club bianconero ha scritto anche Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com affermando: "La Juventus.

In attesa del nuovo direttore sportivo (che sarà Cristiano Giuntoli non appena troverà l’intesa per liberarsi contrattualmente dal Napoli), alcune indicazioni cominciano ad essere chiare. A centrocampo il club bianconero ha individuato in Frattesi la soluzione migliore. C’è però da convincere il Sassuolo anche con le contropartite tecniche giuste".

Ceccarini ha poi aggiunto sull'argomento Frattesi, come sul centrocampista attualmente in forza al Sassuolo ci sarebbero le attenzioni di Roma e Inter. Proprio dei nerazzurri ha poi scritto il giornalista sportivo, asserendo come Giuseppe Marotta avrebbe messo nel mirino Retegui, giovane attaccante italo-argentino in forza al Tigre.

De Paola: "La Juventus avrà 10 giorni per capire se potrà contare su Giuntoli"

Infine, anche il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sulla Juventus e sul possibile interesse dei bianconeri nei confronti di Cristiano Giuntoli parlando a Sporitalia.com: "Nel giro di dieci giorni la Juve saprà se potrà contare su Cristiano Giuntoli. Poi se ne riparlerà, a cominciare da Allegri perché il primo punto sarà ottenere la miglior transazione su un contratto così oneroso. Dipenderà da chi parlerà con Allegri fra Calvo, Giuntoli o addirittura Elkann in persona. Poi, via libera a Tudor"