Nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe avere buone notizie in merito al futuro di Cristiano Giuntoli. Infatti, i bianconeri avrebbero scelto il dirigente toscano per rilanciare la società dopo anni difficili. Adesso, però, si aspetterebbe l'incontro decisivo tra Giuntoli e De Laurentiis. I due dovrebbero vedersi il 29 giugno per trovare un accordo per la risoluzione del contratto. Cristiano Giuntoli per facilitare le cose sarebbe disposto a rinunciare a dei bonus premio, agli stipendi del prossimo anno e anche ad alcuni arretrati. Questa rinuncia da parte del dirigente toscano potrebbe essere la chiave per arrivare ad una fumata bianca.

Giuntoli potrebbe iniziare a lavorare per la Juventus nel mese di luglio

Nelle ultime settimane, la posizione di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Cristiano Giuntoli si sarebbe decisamente ammorbidita e il presidente del Napoli sarebbe entrato nell'ottica di liberare il suo ds con un anno di anticipo. Se il dirigente toscano, dovesse ottenere il semaforo verde da parte di ADL, potrebbe accasarsi con la Juventus. I bianconeri e Cristiano Giuntoli avrebbero un accordo già da diversi mesi per un contratto quinquennale. Adesso, si aspetterebbe solo di capire come potrebbe andare l'incontro decisivo tra Giuntoli e Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato a dare il via libera al ds.

La Juventus nel frattempo lavora sul mercato

La Juventus, da diverso tempo, sarebbe in attesa di poter incrociare le sua strada con quella di Cristiano Giuntoli. Nel frattempo, però, i bianconeri devono agire sul mercato e per questo motivo hanno nominato Giovanni Manna come ds ad interim. Dopodiché, il dirigente classe 88 dovrebbe diventare il primo collaboratore di Cristiano Giuntoli.

Proprio per questo motivo, la Juventus avrebbe l'intenzione di prolungare il contratto di Giovanni Manna fino al 2025. Il ds ad interim, però, avrebbe già messo a segno importati mosse di mercato per contro della Juventus, ascoltando soprattutto le richieste di Massimiliano Allegri. Manna avrebbe inviato una proposta di rinnovo ad Adrien Rabiot e adesso sarebbe in attesa di una risposta.

Il francese, però, sembra orientato a rimanere a Torino ancora per un anno. Inoltre, Manna ha concluso l'acquisto a titolo definitivo di Milik che dunque resterà alla Juventus come comunicato ufficialmente qualche giorno fa. Adesso si attenderebbe anche la conclusione dell'affare che porterebbe a Torino Timothy Weah. Il ragazzo classe 2000, in settimana, è atteso nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche con la Juventus. Per le prossime mosse di mercato, invece, potrebbe esserci già lo zampino di Giuntoli ma molto dipenderebbe dal prossimo incontro con De Laurentiis. La speranza della Juventus sarebbe quella di poter accogliere il ds toscano ad inizio luglio.