La Juventus è attesa da settimane impegnative per il Calciomercato. In attesa dell'arrivo di Cristiano Giuntoli è stato ufficializzato il prolungamento di contratto di Rabiot e a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisto di Timothy Weah. La società è al lavoro anche per definire le cessioni non solo per alleggerire la rosa, ma anche per monetizzare ad agevolare gli acquisti. A tal riguardo si parla molto delle possibili partenze di Dusan Vlahovic, Bremer e Federico Chiesa.

Il centrocampista della nazionale italiana è stato al centro del clamore mediatico negli ultimi giorni dopo la presunta richiesta di incremento ingaggio a 8 milioni di euro a stagione, smentita dal suo agente sportivo Fali Ramadani.

Il giocatore dovrebbe rimanere alla Juventus, almeno secondo il giornalista sportivo Marcello Chirico.

Il giocatore Chiesa potrebbe rimanere alla Juventus

''Chiesa rimarrà alla Juventus mantenendo lo stesso ingaggio da 5 milioni di euro''. Questo il post pubblicato dal giornalista sportivo Marcello Chirico sul suo account ufficiale di Twitter. Dichiarazioni che confermerebbero la volontà della società bianconera di confermare il giocatore anche nella stagione 2023-2024 nonostante abbia un'intesa contrattuale in scadenza a giugno 2025. A tal riguardo non è da scartare la possibilità che in autunno possa esserci un incontro fra il giocatore e la società bianconera per discutere eventualmente di un prolungamento di contratto.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, con la Juventus che lo valuterebbe circa 60 milioni di euro. Se però consideriamo che fino a tre stagioni fa era valutato circa 100 milioni di euro il suo prezzo attuale è evidentemente minore e potrebbe rappresentare una scelta imprenditoriale sbagliata per la società bianconera.

Per questo sarà importante recuperarlo nella stagione 2023-2024 così, se ci sarà la volontà di venderlo, la Juventus andrebbe a monetizzare di più.

Il possibile mercato della Juventus

Abbiamo parlato delle possibili partenze di Bremer e Dusan Vlahovic. A tal riguardo il brasiliano piace a diverse società inglesi ed ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe sostituirlo con Pau Torres o eventualmente con Mario Hermoso, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024. A lasciare la società bianconera potrebbe essere anche Dusan Vlahovic, che la Juventus valuta circa 100 milioni di euro. Se dovesse partire la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore giovane che possa rappresentare il presente e il futuro. Si parla anche del possibile arrivo di un centrocampista nell'eventualità in cui dovessero concretizzarsi le cessioni di Zakaria, Arthur Melo e McKennie. Piace Milinkovic-Savic.