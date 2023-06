La dirigenza dell' Inter starebbe pensando ad un nuovo portiere per sostituire l'eventuale partenza di Andrè Onana ed il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello del ventiduenne portiere dello Shaktar Donetsk Anatoly Trubin; il club nerazzurro starebbe seguendo la pista con gli agenti del giocatore per cercare di capire se esisterebbero i margini per un acquisto nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per la porta del prossimo campionato: Anatoly Trubin

Il portiere dello Shaktar Donetsk in questa stagione si è messo in mostra con ottime prestazioni; inoltre il suo profilo risulterebbe interessante alla luce della giovane età e della grande esperienza già maturata dal portiere nel panorama internazionale.

Per questi motivi il portiere ucraino sarebbe seguito da diversi top club in Europa, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere finito in cima alla lista dei potenziali sostituti di Andrè Onana, qualora il portiere camerunese dovesse lasciare i nerazzurri.

La dirigenza starebbe sondando il terreno per comprendere la fattibilità di un'eventuale operazione con il club ucraino, che secondo le ultime voci sembrerebbe esser disponibile a lasciar partire il giovane portiere per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Molto dipenderà dunque dall'eventuale cessione di Andrè Onana, sul quale ad oggi ci sarebbe il forte pressing del Manchester United, che vorrebbe provare a portare il portiere camerunese in Premier League.

La situazione della difesa nerazzurra per il futuro

Nella prossima finestra di mercato l'Inter dovrà dire addio a Milan Skriniar, che lascerà i nerazzurri a parametro zero con destinazione Paris Saint Germain; in estate scadrà il contratto anche di Samir Handanovic, che dopo 11 stagioni con la maglia nerazzurra probabilmente non rinnoverà la sua permanenza a Milano.

In uscita a zero sembrerebbe esserci anche Danilo D'Ambrosio, il cui contratto non dovrebbe essere rinnovato, mentre la situazione di Stefan De Vrij sembrerebbe andare verso un prolungamento dell'esperienza nerazzurra del difensore olandese.

Negli scorsi mesi è arrivato il rinnovo di Matteo Darmian, che rimarrà in nerazzurro fino al 2024 con un'opzione per un altro anno a Milano già inserita nel contratto; parimenti è stato riscattato dalla Lazio Francesco Acerbi, con un versamento di circa 4 milioni di euro nelle casse biancocelesti, che dunque rimarrà all'Inter come titolare della difesa.

Più complessa la situazione legata al rinnovo di Alessandro Bastoni, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2024; su questo fronte non sembrerebbero esserci ancora alcuni passi avanti tra le parti.