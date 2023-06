La Juventus in queste settimane è impegnata sul Calciomercato ad alleggerire la propria rosa. In particolare nel reparto di centrocampo i giocatori considerati non utili al progetto sportivo bianconero sarebbero Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie.

Una volta definite le cessioni di questi calciatori, la Juve potrà valutare l'acquisto di nuovi centrocampisti, con particolare attenzione a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

La Juventus potrebbe fare un'offerta di circa 40 milioni di euro per Milinkovic-Savic

Il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, autore questa stagione di 11 gol e 8 assist in 47 partite complessive, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024 e ha iniziato a valutare le proprie opzioni.

La Juventus è una delle società interessate, ma secondo quanto scrive Il Messaggero la Lazio non accetterà offerte per meno di 40 milioni di euro. Peraltro da gennaio prossimo il centrocampista potrà sottoscrivere un'intesa contrattuale con altre società, considerando che è in scadenza di contratto nel giugno successivo, quando poi sarebbe libero a parametro zero.

La Juventus attende l'arrivo di Giuntoli

Intanto in casa Juventus si attende l'arrivo di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo in procinto di lasciare il Napoli e che - secondo alcune indiscrezioni - potrebbe arrivare a Torino nei primi giorni di luglio.

Il dirigente sportivo toscano deve però prima trovare l'intesa con De Laurentiis per liberarsi dal club partenopeo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata al giugno 2024.

La Juventus prova a cedere Zakaria, McKennie e Arthur Melo

Fra i giocatori in uscita dalla società bianconera c'è Denis Zakaria, il quale piace in particolar modo al West Ham, che potrebbe investire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Per quanto riguarda invece Weston McKennie attualmente non ci sarebbero offerte per il cartellino dell'americano.

La Roma sarebbe interessata, ma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Inoltre McKennie piace al Galatasaray, anche se il giocatore non gradirebbe il trasferimento nel campionato turco.

Allo stesso Galatasaray piace anche Arthur Melo, che potrebbe trasferirsi in prestito, dal momento che pare difficile trovare una società pronta a investire a titolo definitivo sul cartellino dopo le ultime stagioni non positive disputate dal brasiliano.