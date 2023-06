Da diversi giorni la Juventus sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo per sostituire Di Maria. Adesso, per i bianconeri sarebbe arrivato il momento giusto per provare davvero a portare a Torino il giocatore classe 99. Dallo scorso gennaio, Zaniolo è al Galatasaray ma la sua speranza è quella di tornare in Italia. La Juventus avrebbe già avviato dei contatti con il club turco e i temi trattati dalle parti sarebbero diversi. Infatti, al Galatasaray piacerebbe Weston McKennie che sarebbe in uscita dal club bianconero. L'americano è rientrato dal prestito al Leeds ma non è nei piani di Massimiliano Allegri.

Per questo motivo la Juventus gli starebbe cercando una nuova squadra e il Galatasaray potrebbe essere la giusta soluzione. Ma i bianconeri starebbero pensando di inserire un altro giocatore in una ipotetica trattativa per Nicolò Zaniolo. Il nome individuato dalla Juventus sarebbe quello di Moise Kean.

Call conference tra le parti

Nelle prossime ore, la Juventus e il Galatasaray dovrebbero sentirsi in una conference call per parlare di alcuni giocatori. I bianconeri vorrebbero arrivare a Nicolò Zaniolo ma apprezzerebbero anche un altro calciatore del club turco. Infatti, la Juventus sarebbe interessata anche a Sacha Boey visto che la dirigenza bianconera sarebbe alla ricerca di un sostituto di Juan Cuadrado.

Il Galatasaray, invece, vorrebbe avere informazioni su Weston McKennie e Moise Kean. Dunque, le parti dovrebbero affrontare diversi argomenti e si potrebbe cercare un'intesa sulla base non solo di prestiti, ma si potrebbero mettere in piedi operazioni a titolo definitivo. Inoltre, il Galatasaray avrebbe l'esigenza di trovare un centrocampista e sarebbe stato proprio il club turco a chiedere informazioni per Weston McKennie.

L'ultima idea, tra le parti sarebbe legata a Moise Kean. Infatti, il Galatasaray non sarebbe sicuro di poter tenere in rosa Mauro Icardi. Per questo motivo Moise Kean potrebbe essere una giusta occasione per il club turco.

Kean potrebbe essere in uscita

Moise Kean sarebbe uno di quei giocatori che sarebbe in uscita dalla Juventus.

Infatti, il giocatore classe 2000 non direbbe di no di fronte ad una cessione. Infatti, Moise Kean sarebbe disposto a rimanere a Torino solo davanti ad un promessa di trovare maggiore spazio. La Juventus, la scorsa estate, ha riscatto il giocatore classe 2000 per una cifra intorno ai 28 milioni e nel complesso l'esborso totale è stato di 31 milioni, considerando anche i 3 milioni spesi per il prestito. Adesso non resta che attendere di capire se il Galatasaray prenderà davvero in considerazione l'ipotesi di poter inserire nella trattativa per Zaniolo uno tra McKennie o Kean. Non è nemmeno da escludere che le parti trattino i singoli giocatori separatamente.