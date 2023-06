Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli e il Napoli avrebbero trovato un accordo per la risoluzione del contratto e il ds lo avrebbe già comunicato all'ad della Juventus Maurizio Scanavino: mancherebbe quindi solo l'ufficialità del passaggio del dirigente toscano alla Juventus.

Fino a ieri la situazione sembrava piuttosto bloccata: secondo alcune indiscrezioni i bianconeri avrebbero anche dato una sorta di ultimatum a Giuntoli di non voler aspettare oltre il 30 giugno. La Juventus non vorrebbe superare questa deadline poiché dal 1º luglio scatta la nuova stagione sportiva e la società bianconera non vorrebbe chiedere deroghe alla federazione.

De Laurentiis-Giuntoli, sarebbe arrivato il via libera per la risoluzione del contratto

La "telenovela" tra il Napoli e Cristiano Giuntoli per la risoluzione del contratto sarebbe vicina alla conclusione. Infatti, Aurelio De Laurentiis e il ds avrebbero raggiunto un'intesa per la separazione con un anno di anticipo: il dirigente toscano avrebbe rinunciato ad alcune mensilità.

Adesso per Giuntoli si starebbero quindi per aprire le porte della Juventus: dovrebbe iniziare a lavorare per i bianconeri a partire dal 1 luglio, data in cui formalmente inizia la stagione calcistica 2023/2024: ben presto quindi dovrebbe affiancare Manna per proseguire le trattative di mercato.

Insomma, sembra che il countdown sia scattato, come ha rivelato anche il giornalista Romeo Agresti: "Napoli-Giuntoli: c’è l’accordo per la risoluzione del contratto.

Ora il dirigente può firmare con la Juventus".

Le trattative concluse dalla Juventus nelle scorse settimane

La Juventus, in queste settimane, ha intanto risolto alcune situazioni di mercato. In particolare Giovanni Manna si è concentrato su tre tre operazioni. La prima è stata quella di chiudere definitivamente la trattativa con il Tottenham per cedere Kulusevski.

La seconda è stata quella per l'acquisizione a titolo definitivo di Arkadiusz Milik.

Ma la trattativa più difficile è stata quella per il rinnovo di Adrien Rabiot. Il dirigente classe 88 è riuscito a convincere il giocatore a restare ancora un anno alla Juventus. Per strappare il si della mamma-agente del centrocampista, Manna è stato spesso in Costa Azzurra per far capire alla signora Veronique quanto il club bianconero volesse fortemente la conferma di Rabiot.