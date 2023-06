La Juventus continua a lavorare in ottica Calciomercato, da una parte acquistando (Weah) e confermando (Rabiot), dall'altra cedendo (Kulusevski).

Restando sempre alle possibili cessioni, rimarrebbero in bilico alcuni big della rosa tra cui Federico Chiesa e Dusan Vlahovic per i quali evidentemente le pretendenti non mancano.

Chi invece sembra sicuro di restare è Paul Pogba, che dopo una stagione complicata vuole riprendersi la scena sul campo. Stando a quando affermato da Gianluca Di Marzio, il francese avrebbe anche rifiutato le offerte che gli sarebbero arrivate dall'Arabia.

Pogba il 2 luglio dovrebbe tornare a Torino

Nella scorsa stagione il club non ha quasi mai potuto contare su Paul Pogba. Il francese si è fermato praticamente subito, a luglio, per la rottura del menisco, e dopo un rientro molto complicato e ritardato (all'inizio si è deciso di non operare ma dopo, a terapia conservativa ultimata, si è invece optato per l'intervento) ha accusato una serie di fastidi muscolari.

Dopo l'ultimo stop riportato ad inizio maggio in campionato contro la Cremonese, Paul Pogba ha così deciso di sottoporsi ad un intenso lavoro di recupero. Il francese si sta allenando con grande costanza per essere al top per l'inizio del ritiro estivo della Juventus decidendo anche di rientrare con qualche giorno di anticipo a Torino.

Il numero 10 juventino già il 2 luglio tornerà infatti nel capoluogo piemontese e dal 3 sarà al lavoro alla Continassa con un anticipo di una settimana sui compagni.

Pimenta avrebbe proposto Mazraoui

Nella giornata di ieri 29 giugno Rafaela Pimenta è stata alla Continassa per incontrare la dirigenza della Juventus. L'agente e i vertici bianconeri hanno parlato di Paul Pogba.

Pimenta avrebbe confermato la volontà del francese di voler restare a Torino e contestualmente proposto al club un altro suo assistito, Noussair Mazraoui, in forza al Bayern Monaco, nome che però non avrebbe incontrato il gradimento della dirigenza.

La società sembra piuttosto intenzionata a proseguire il restyling sulle fasce, per questo dopo Weah si insegue anche Timothy Castagne: il Leicester vorrebbe 15 milioni di euro giudicati troppi da Giovanni Manna, le trattative andranno dunque avanti.

Pare che sia stato proprio Massimiliano Allegri, ormai definitivamente certo di restare a Torino, ad aver richiesto l'esterno ex Atalanta.

Oggi è invece ufficialmente scaduto il contratto di Juan Cuadrado che il club ha già salutato via social: per lui niente rinnovo e addio dopo 8 anni in bianconero.