In queste ore, ci sarebbe stata una forte accelerata sul futuro di Cristiano Giuntoli. Infatti, stando a quanto afferma radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli, il dirigente toscano sarebbe vicino alla rescissione con il club partenopeo. Addirittura, a breve dovrebbe arrivare il comunicato da parte della società di Aurelio De Laurentiis per sancire ufficialmente la separazione da Cristiano Giuntoli. Dunque, il ds e ADL avrebbero raggiunto un accordo sulla rescissione del contratto che andrebbe in scadenza nel 2024. Dopodiché Cristiano Giuntoli potrebbe accasarsi con la Juventus per iniziare a lavorare al mercato bianconero.

Ore di attesa per la Juventus

Queste sarebbero ore di attesa per la Juventus su due fronti: il primo sarebbe quello che riguarderebbe Cristiano Giuntoli, il secondo, invece, dovrebbe concernere Adrien Rabiot. Infatti, per i bianconeri sarebbero in arrivo buone notizie da Napoli, poiché il ds toscano sarebbe ad un passo dall'ottenere il via libera da Aurelio De Laurentiis. Già nei giorni scorsi, la posizione di ADL si sarebbe ammorbidita e adesso si sarebbe arrivato un accordo. A breve dovrebbe anche arrivare il comunicato ufficiale del Napoli per sancire il divorzio tra le parti. Mentre per quanto riguarda Adrien Rabiot, la Juventus sarebbe in attesa di ricevere una risposta in merito al rinnovo del contratto.

I bianconeri vorrebbero tenere il francese e sperano che possa accettare un prolungamento annuale. In caso, invece, di fumata nera, la Juventus dovrebbe cercare un nuovo centrocampista. Chissà che di questa questione non possa già occuparsene Cristiano Giuntoli. Infatti, sé nelle prossime ore dovesse arrivare il comunicato ufficiale del Napoli per la rescissione del contratto del ds, il dirigente toscano potrebbe mettersi subito al lavoro per capire il da farsi per il centrocampo juventino.

Anche Thomas nel mirino della Juventus

In questi giorni, la Juventus sarebbe in attesa di una risposta di Adrien Rabiot, ma la società avrebbe già individuato alcuni giocatori in grado di poter sostituire il francese. L'ultimo nome accostato ai bianconeri per prendere il posto del francese sarebbe quello di Thomas Partey. Il giocatore ghanese, come rivelato da Gianluca Di Marzio, avrebbe già dato il suo ok per un possibile trasferimento a Torino.

Il prezzo del cartellino di Thomas Partey si aggirerebbe intorno ai 18/20 milioni. Adesso non resta che attendere di capire quale sarà la risposta di Adrien Rabiot e se davvero la Juventus dovrà cercare un sostituto da regalare a Massimiliano Allegri per la stagione 2023/2024. In ogni caso la priorità del tecnico livornese sarebbe quella di tenere il francese che sarebbe il suo pupillo.