Il giornalista sportivo Salandin ha parlato dell'incontro previsto tra Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Non sarebbe stata ancora decisa una data, ma ci sarebbero segnali e volontà da entrambe le parti di arrivare ad un'intesa sulla rescissione del contratto anche se come riporta Gazzetta dello Sport sarebbe arrivato il primo no di De Laurentiis per liberare Giuntoli. Nel frattempo come scrive Gianluca Di Marzio è probabile che la Juventus in attesa dell'arrivo del nuovo direttore sportivo potrebbe promuovere nel ruolo il giovane Giovanni Manna, che ha maturato una buona esperienza professionale nella Juventus Next Gen.

Possibile promozione di Manna in attesa dell'ingaggio di Giuntoli

Non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'attuale direttore della squadra del Napoli si unirà alla società bianconera per i prossimi anni. Tuttavia, resta da capire le tempistiche: attualmente, Giuntoli è ancora sotto contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Se non dovesse essere rilasciato nel breve termine, potrebbe essere pronto a fare il salto come direttore sportivo della Juventus l'attuale dirigente della Next Gen Giovanni Manna. Potrebbe essere che Giuntoli non sia disponibile per la Juventus all'inizio dell'estate poiché De Laurentiis non ha ancora deciso quando e come lasciarlo partire.

Il mercato del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha molte situazioni da affrontare sulla sua scrivania, non solo riguardanti l'allenatore, ma anche la scelte di mercato.

Attualmente, valuta da vicino la situazione Min-jae Kim, il cui contratto prevede una clausola di cessione che potrà essere esercitata da un eventuale società interessata dal primo al 15 luglio. L'importo è stato stabilito a 50 milioni di euro e c'è un interesse concreto da parte del Manchester United per il difensore sudcoreano, che sembra avere la meglio.

Oltre a Kim, ci sono altri giocatori in partenza, come Ndombelé (il suo riscatto non verrà esercitato) che tornerà al Tottenham, Bereszynski (fine del prestito) che farà ritorno alla Sampdoria e infine Lozano che potrebbe andare nel campionato inglese.

Da valutare anche quello che sarà il futuro tecnico del Napoli. Secondo le recenti indiscrezioni di mercato De Laurentiis starebbe valutando diversi nomi.

Si è parlato molto di Luis Enrique e Sergio Coincecao, lo spagnolo è stato escluso dallo stesso presidente del Napoli che ha parlato di una volontà del tecnico di allenare nel campionato inglese. Per quanto riguarda invece il portoghese sarebbe passato in secondo piano con De Laurentiis che potrebbe affidarsi ad un tecnico del campionato italiano. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano il possibile ingaggio dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.