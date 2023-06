In queste settimane la Juventus si starebbe concentrando soprattutto sulle corsie laterali: i bianconeri sarebbero alla ricerca di due nuovi giocatori da inserire in rosa.

I dirigenti bianconeri starebbero valutando diversi nomi, ma nelle ultime ore, un profilo sarebbe balzato in testa alle preferenze: Timothy Castagne. Il belga è una vecchia conoscenza del campionato Italiano poiché, in passato, ha vestito la maglia dell'Atalanta. Per lui la Juve avrebbe già aperto una trattativa con il Leicester.

L'altro nome che piacerebbe ai bianconeri è quello di Sacha Boey del Galatasaray, che lo valuta 20 milioni: a proposito di questa pista i bianconeri con il club turco potrebbero intavolare altre trattative legate a Weston McKennie e Nicolò Zaniolo.

Ci sarebbe l'ok di Castagne, ma va convinto il Leicester

La Juventus, nelle ultime ore, avrebbe accelerato le operazioni per regalare un nuovo terzino destro a Massimiliano Allegri e in particolare avrebbe fatto dei passi in avanti per arrivare a Timothy Castagne. Il belga avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento a Torino, ma adesso la Juventus dovrà essere abile a convincere il Leicester. Il club inglese, reduce dalla retrocessione in Championship, avrebbe chiesto 15 milioni per il cartellino di Castagne.

I bianconeri invece vorrebbero provare a prendere il belga in prestito con obbligo di riscatto.

Ma la Juventus, per rinforzare le fasce, vorrebbe fare due colpi in entrata. Per questo motivo resterebbero in piedi le piste che porterebbero ai vari Boey, Vazquez o Odriozola. In particolare il giocatore francese del Galatasaray classe 2000 sarebbe un colpo in prospettiva, anche se la valutazione di 20 milioni che ne fa il club di Istanbul lascia pensare che per averlo si dovrà trattare e non poco.

Paiono discesa le quotazioni di Holm

Tra i nomi valutati dalla Juventus ci sarebbe anche quello di Emil Holm dello Spezia: su di lui c'è anche l'interesse dell'Atalanta. Le sue quotazioni in ottica bianconera sarebbero in calo proprio perché i bergamaschi avrebbero fatto dei passi in avanti importanti per arrivare al terzino del club ligure.

Inoltre la Juve sta monitorando le piste Lucas Vazquez e Alvaro Odriozola. Il Real Madrid potrebbe decidere di cedere uno dei suoi due esterni e dunque, nelle prossime settimane, per i bianconeri potrebbe aprirsi una buona opportunità di mercato a condizioni favorevoli.