La Juventus continua la ricerca di difensore di fascia destra. Con il possibile addio di Juan Cuadrado, a cui non verrà prolungato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, i bianconeri stanno lavorando per l'acquisto di due terzini destri, anche in considerazione del fatto che Mattia De Sciglio è infortunato ai legamenti del ginocchio e non rientrerà prima di inizio 2024.

Fra i giocatori che interesserebbero alla Juve ci sarebbero Lucas Vazquez e Alvaro Odriozola del Real Madrid, ma anche Emil Holm dello Spezia.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Odriozola

Lo spagnolo Odriozola è cresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad ed è stato acquistato dal Real Madrid nel 2018. Negli ultimi cinque anni ha giocato due volte in prestito: prima per sei mesi al Bayern Monaco, da gennaio a giugno 2020, e poi alla Fiorentina nella stagione 2021-2022. Con la casacca viola ha disputato 27 partite, prima di fare ritorno in Spagna.

Tuttavia, Odriozola ha avuto poche possibilità nell'ultima stagione con la maglia del Real Madrid, collezionando solo 92 minuti in campo suddivisi in sei presenze spalmate tra Liga, Coppa del Re e Mondiale per Club.

Gli altri possibili rinforzi della Juventus per gli altri reparti

La Juve inoltre si sta guardando attorno anche per la corsia sinistra: nel caso in cui dovesse partire Samuel Iling Junior (l'inglese ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere oggetto di un'offerta dalla Premier League) i bianconeri potrebbero pensare a uno tra Carlos Augusto e Fabiano Parisi.

Il brasiliano del Monza ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Il giocatore dell'Empoli, invece, è legato contrattualmente ai toscani fino al 2025: in questo caso i bianconeri potrebbero proporre una trattativa di mercato che possa comprendere anche l'inserimento di una contropartita tecnica, oppure potrebbe valutare un prestito con obbligo di riscatto basato sul raggiungimento di determinati obiettivi sportivi al termine della stagione.

Inoltre la Juventus starebbe lavorando al sostituto di Angel Di Maria, che ha recentemente annunciato l'addio alla società bianconera a parametro zero. Al suo posto potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, che il Galatasaray valuta circa 35 milioni di euro. Un altro giocatore seguito dalla società bianconera è Wilfried Gnonto del Leeds, valutato circa 20 milioni di euro dal club inglese appena retrocesso dalla Premier League.