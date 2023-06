Il Calciomercato dell'Inter in entrata si muoverà solo dopo le cessioni. La costante situazione debitoria pone infatti il club nelle condizioni di non poter utilizzare il tesoretto ricavato dalla stagione in Champions League senza prima ver ceduto.

Nel mirino in entrata ci sarebbero profili quali Frattesi e Milinkovic-Savic, senza contare che bisognerà trovare un degno sostituto di Skriniar in difesa oltre a dover ricomporre quasi del tutto l'attacco, dove Dzeko e Lukaku non saranno quasi certamente più presenti seguiti da Correa, fuori dal progetto.

Nelle intenzioni della dirigenza, le cessioni proprio dell'argentino e di Denzel Dumfries dovrebbero finanziare il mercato ma ad oggi il club starebbe facendo fatica a raccogliere per i due delle serie proposte d'acquisto. Anche su Onana al momento non si registrerebbero offerte concrete.

Calciomercato Inter, Chelsea freddo su Onana

Come accennato, i profili individuati per fare casa sarebbero essenzialmente tre: il portiere Onana e l'esterno destro Dumfries oltre a Correa. Sul numero uno, grande protagonista della stagione appena terminata, sembrava doversi scatenare una vera e propria stata, con da base di partenza fissata a 40 milioni di euro, ma dopo i primi rumors ora la situazione sembra essere cambiata.

Il Chelsea, grande estimatore del portiere, lo avrebbe messo in stand by con Pochettino che avrebbe deciso di puntare sul rilancio di Kepa, il portiere spagnolo già in rosa.

La pista non sarebbe chiusa, ma al momento è da considerare fredda. Non troverebbero conferme inoltre le voci su un possibile assalto del Manchester United che in rosa ha ancora David De Gea.

Poche pretendenti per Dumfries, Correa e Brozovic

Ancora più difficile è la situazione degli altri giocatori con cui poter fare cassa. Dumfries per esempio sembra non interessare più al Chelsea che tra l'altro deve prima ridurre i giocatori in rosa e poi andare a caccia di acquisti, i tempi in ogni caso saranno lunghi. Per quanto riguarda invece Correa il primo giro di consultazioni di Ausilio non avrebbe dato esito positivo, il Tucu non sembra avere infatti grandi estimatori e chi potrebbe cercarlo - in Turchia per esempio ci sarebbe il Fenerbahce - lo farebbe in prestito.

L'ultima carta da giocare per fare cassa sarebbe Brozovic, ma anche in questo caso a parte qualche voce dall'Arabia Saudita, nessuno sembra essersi fatto avanti concretamente, l'Inter valuterebbe il giocatore tra i 25 e i 30 milioni.

Il mercato dell'Inter è quindi da considerarsi in stand by, anche se i dirigenti starebbero comunque muovendosi per avvicinarsi agli obiettivi prefissati. L'affare Frattesi sembrerebbe per esempio in rampa di lancio e se dovesse arrivare una cessione potrebbe essere chiuso anticipando la folta concorrenza.