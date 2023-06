La Juventus sta pianificando la sua strategia per la prossima sessione di Calciomercato estivo 2023, e le nuove priorità della società bianconera si concentrano sugli Under 25. L'obiettivo della società è valorizzare la Next Gen e individuare i migliori talenti del calcio europeo e del resto del mondo. Tra i nomi che emergono, spicca quello di Willy Gnonto: promettente trequartista che ha iniziato la sua carriera professionale nell'Inter e che ha recentemente brillato anche con la Nazionale italiana.

Il giocatore Gnonto potrebbe approdare alla Juve

Dopo la retrocessione del Leeds in Championship, Gnonto sarebbe ufficialmente sul mercato. Nelle prossime settimane, il suo futuro professionale verrà discusso con il suo agente Vigorelli, lo stesso rappresentante di giocatori come Zaniolo, il quale avrà il compito di trovare una nuova destinazione per il giovane talento. La Serie A lo attende e la Juventus potrebbe essere la scelta perfetta per lui, in quanto la società bianconera è pronto ad investire sulle sue qualità e a trasformarlo in un grande giocatore. Un'occasione decisiva che potrebbe spiazzare tutti gli addetti ai lavori.

Sul giocatore ci sarebbero anche l’Arsenal e il Manchester City

La volontà di Willy Gnonto è evidente: non vuole scendere in Serie B inglese con il Leeds. Il giocatore è pronto per un grande salto di carriera e il suo sogno rimane la Serie A, con le grandi squadre come la Juventus pronte ad investire su di lui. Nelle ultime ore, tuttavia, si è scatenata una vera e propria asta per accaparrarsi il giovane talento, che sembra essere l'oggetto del desiderio di numerose società in vista del prossimo calciomercato estivo 2023.

Secondo la stampa inglese, Gnonto ha attirato l'attenzione anche di club come l'Arsenal e il Manchester City.

La stagione di Gnonto al Leeds

La stagione di Gnonto è stata importante anche in considerazione del fatto che ha giocato la sua prima stagione al Leeds all’età di 19 anni. Ha segnato sei gol fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Al momento, Gnonto è concentrato sulle prossime sfide che lo vedranno protagonista con la Nazionale italiana nella fase finale della Nations League. Il calciatore è stato convocato da Mancini ed è determinato a fare la differenza indossando la maglia azzurra. Nonostante le voci di mercato e le possibilità che si presentano davanti a lui, Gnonto è focalizzato sul presente e sulla sua carriera internazionale.

In caso di arrivo alla Juventus il giocatore attualmente al Leeds andrebbe a sostituire Di Maria che lascerà la società bianconera a parametro zero a giugno.