Tra le tante operazioni di mercato che la Juventus dovrà condurre grande spazio verrà dato al capitolo giovani.

Tra quelli che il club ha spedito in prestito per fare esperienza c'è in primis Nicolo Rovella che stando a quanto raccontato da Sky Sport avrebbe già incontrato il tecnico Massimiliano Allegri che gli avrebbe assicurato di puntare su di lui per il prossimo anno.

Rovella verso il ritorno alla Juventus

In questi mesi si è parlato molto di un possibile ritorno alla Juventus di Nicolò Rovella. Il giocatore classe 2001 ha fatto molto bene durante la sua esperienza al Monza agli ordini di Raffaele Palladino ritagliandosi uno spazio importante nel ruolo di mediano, lì dove sembrano più carenti i bianconeri che da Leandro Paredes (già rientrato al PSG per fine prestito) non hanno ottenuto quanto sperato.

Di recente, stando a quanto raccontato da Sky Sport, proprio Rovella e Allegri avrebbero già avuto un confronto nel corso del quale il tecnico livornese avrebbe confermato di puntare su di lui per il prossimo campionato. In virtù di ciò, Rovella stesso avrebbe deciso di restare in bianconero e rifiutare le offerte pervenute, in primis quella del Borussia Dortmund che l'ha seguito nel corso di tutto l'anno.

Allegri penserebbe ad un cambio di modulo

In questo giorni Massimiliano Allegri e la dirigenza sarebbero già al lavoro per imbastire i programmi della Juventus in vista della prossima stagione. La dirigenza avrebbe già avuto alcuni incontri di mercato, in primis con l'agente di Nicolò Zaniolo, mentre il tecnico livornese starebbe pensando ad una modifica del sistema di gioco.

Massimiliano Allegri potrebbe così mettere da parte il 3-5-2 visto nella passata stagione per passare ad un 4-3-3 o ad un 4-3-2-1. La società dovrà adesso reperire sul mercato degli esterni dei profili validi data la partenza già annunciata da Angel Di Maria e i dubbi legati alla permanenza di Juan Cuadrado. Ad oggi in rosa ci sono Filip Kostic e Federico Chiesa, decisamente troppo poco.

La società sta anche cercando di trattenere Adrien Rabiot, ormai diventato uno dei migliori centrocampisti d'Europa nel suo ruolo. In caso di rinnovo del francese, a cui il club ha proposto un rinnovo annuale da 7.5 milioni di euro netti, potrebbe essere inserito il solo Rovella che prenderà il posto di Paredes. Se Rabiot dovesse invece partire a quel punto la Juventus potrebbe virare su Frattesi del Sassuolo o Milinkovic-Savic della Lazio.