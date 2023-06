Pare essere scattato il momento del Calciomercato in casa Juventus.

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri 8 giugno, alla Continassa si sarebbe presentato Marco Busiello, collaboratore di Claudio Vigorelli, l'agente di Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto. La Juventus, in particolare, sarebbe alla ricerca di esterni ecco che i due giocatori classe 99 e 2003 potrebbero tornare utili alla causa bianconera.

Zaniolo è seguito da diversi anni dalla Juventus e chissà che questa non sia l'estate giusta per vederlo sbarcare a Torino.

In ogni caso quello con Busiello sarebbe stato un primo contatto per capire quali possano essere le soluzioni future per arrivare a Zaniolo e Gnonto.

Zaniolo ha una clausola rescissoria

La Juventus sarebbe alla ricerca soprattutto di esterni per rinforzare il suo attacco dato in particolare l'addio di Angel Di Maria: le dichiarazioni rilasciate da Federico Chiesa dopo Udinese vs Juventus - 'Penso solo alla maglia, voglio riportare la Juventus in alto' - lo pongono teoricamente fuori dai radar dei possibili partenti, ma le vie del mercato si sa sono infinite. Chiesa ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e ha ancora due anni di contratto in bianconero: non sembrano esserci avvisaglie di un suo possibile addio ma il club vuole comunque cautelarsi.

Per questo motivo i bianconeri seguirebbe più di un profilo da inserire sulle fasce. In queste ore, si starebbero valutando due profili in modo particolare, Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto. Lo scorso gennaio il classe 99 ha lasciato la Roma per trasferirsi al Galatasaray con cui ha sottoscritto un contratto che presenta una clausola da 30 milioni: l'esterno azzurro ha segnato 5 gol in 10 partite di campionato mostrando dunque un buon rendimento e pare sia intenzionato a rientrare in Italia dopo l'esperienza alla Roma.

Per Gnonto ipotesi prestito

Oltre a Nicolò Zaniolo la Juventus valuterebbe anche Wilfried Gnonto. L'esterno classe 2003 potrebbe essere un'occasione di mercato visto che il suo Leeds è retrocesso in Championship, condizione che potrebbe portare la società britannica ad aprire anche ad un prestito con diritto di riscatto.

Fin qui si tratta di primi abboccamenti, molto probabilmente il mercato bianconero entrerà nel vivo dopo l'assunzione di un nuovo direttore sportivo da affiancare a Giovanni Manna e solo dopo che sarà stato definito il quadro dei partenti.

In pole per lasciare Torino ci sarebbe in particolare Dusan Vlahovic, a cui sarebbero interessate Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Già annunciati gli addii di Di Maria e Paredes, il club sta cercando infine di trattenere Adrien Rabiot a cui avrebbe offerto un prolungamento di un anno a 7.5 milioni di euro l'anno.