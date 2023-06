La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo colpo a parametro zero per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Mariano Diaz, centravanti del Real Madrid, che a fine giugno lascerà la capitale spagnola per scadenza contrattuale.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Mariano Diaz dal Real Madrid

Il centravanti della Repubblica Dominicana, classe 1993, in questa stagione con il Real Madrid non ha trovato molto spazio, disputando solamente 9 partite nel campionato spagnolo, senza alcun acuto degno di nota.

Per queste motivazioni l'attaccante dominicano lascerà il Real Madrid in estate: il suo contratto infatti non verrà prolungato dalla dirigenza spagnola ed il calciatore sarà libero di accasarsi dove preferisce a parametro zero nella prossima estate.

L'Inter starebbe pensando al centravanti dominicano come rinforzo per la prossima stagione, probabilmente non come prima scelta per l'attacco ma come possibile subentrante in modo da arricchire la rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi che vorrebbe provare a rimanere competitivo su tutti i fronti delle differenti competizioni.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la direzione sportiva dei nerazzurri dovrà fare i conti con la scadenza del prestito di Romelu Lukaku, che farà dunque ritorno a Londra, sponda Chelsea.

L'attaccante belga starebbe già facendo pressioni per un suo possibile ritorno in nerazzurro anche nella prossima stagione, nonostante le pressioni del nuovo allenatore dei 'Blues' Mauricio Pochettino, che vorrebbe provare a convincere Big Rom a rimanere al Chelsea e diventare perno centrale del progetto tecnico del futuro.

Nella prossima estate andrà in scadenza anche il contratto di Edin Dzeko: secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile, il 'Cigno di Sarajevo' potrebbe rinnovare per almeno un'altra stagione con i nerazzurri, anche se ultimamente sarebbero arrivate diverse proposte contrattuali agli agenti dell'attaccante bosniaco.

Prima tra tutte sembrerebbe esserci l'interesse dell'Al Hilal per Dzeko, che avrebbe in mente di offrire al bomber un biennale per trasferirsi a giocare la prossima stagione nel campionato arabo.

Un altro giocatore che probabilmente lascerà i nerazzurri sembrerebbe essere Joaquin Correa: l'attaccante argentino piacerebbe in Spagna, con il Siviglia che starebbe riflettendo su un'ipotesi di prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come la qualificazione europea del club o le presenze del calciatore.