Per la Juventus è tempo di pensare al Calciomercato per rinforzare la rosa per la stagione 2023/2024. Secondo alcune recenti indiscrezioni dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club bianconero avrebbe deciso di non esercitare il riscatto di Arkadiusz Milik.

La Juve avrebbe un'opzione per trattenere il polacco, che da contratto scade il 10 giugno, pagando 7 milioni di euro, ma la società torinese avrebbe deciso di non procedere in tal senso, quindi il bomber polacco tornerà al Marsiglia.

Intanto secondo alcune indiscrezioni, la Juventus per rinforzare l'attacco starebbe pensando a Timothy Weah del Lille.

La Juventus valuta le prime mosse di mercato: verso il mancato riscatto di Milik

La Juventus, in queste ore, avrebbe deciso di non trattenere Arkadiusz Milik. Dunque l'avventura in bianconero del polacco sarebbe giunta al termine, anche se non è del tutto da escludere che più avanti la Juventus possa tornare sulle sue tracce. Infatti, i bianconeri potrebbero aver deciso di non riscattare Milik a titolo definitivo adesso, per poi tornare alla carica più avanti nella speranza di abbassare il prezzo del cartellino del bomber polacco.

Sulle tracce di Milik intanto ci sarebbe anche la Lazio: mister Maurizio Sarri infatti apprezza molto le qualità tecniche e tattiche del centravanti polacco e lo ha già allenato al Napoli, perciò potrebbe decidere di provare a portarlo nella capitale per fare il vice di Ciro Immobile.

La Juve potrebbe cercare un altro attaccante: rumor su Morata, Scamacca e Weah

Per sopperire alla partenza di Milik la Juventus potrebbe cercare un nuovo attaccante, per rinforzare un reparto che al momento vede a disposizione solo Dusan Vlahovic e Moise Kean.

I nomi al vaglio sarebbero parecchi: sui media si parla di un possibile terzo ritorno di Alvaro Morata a Torino, ma anche di una pista che potrebbe portare al centravanti Gianluca Scamacca del West Ham.

Il nome nuovo accostato ai bianconeri nelle ultime ore per rinforzare l'attacco è invece quello di Timothy Weah, giocatore statunitense classe 2000 (e figlio d'arte dell'ex attaccante liberiano del Milan George Weah) che si è messo in mostra anche durante gli ultimi mondiali in Qatar (in cui ha giocato quattro partite da titolare, segnando anche un gol). Il prezzo di Weah, il cui cartellino appartiene al club francese del Lille, potrebbe essere di circa 12 milioni.