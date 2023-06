La dirigenza della Juventus starebbe pensando a un nuovo colpo per rinforzare la squadra nella prossima stagione e il nome caldo di queste ultime ore di calciomercato sarebbe Christian Pulisic, centrocampista offensivo statunitense del Chelsea.

L'idea della Juventus per il centrocampo: Christian Pulisic dal Chelsea

Il centrocampista statunitense classe 1998 in questa stagione non avrebbe convinto totalmente la direzione sportiva del Chelsea che potrebbe scegliere di mettere sul mercato il giocatore questa estate.

In questa stagione Christian Pulisic ha disputato 24 partite in Premier League, segnando una rete e fornendo un assist ai compagni; la stagione negativa del Chelsea potrebbe aver influenzato le sue prestazioni e lo stesso giocatore potrebbe chiedere di cambiare aria nella prossima finestra di mercato.

Su Pulisic ci sarebbe un interesse della Juventus, che avrebbe individuato nel giocatore uno dei prospetti per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Per convincere la dirigenza del Chelsea a cedere il giocatore, il club bianconero starebbe pensando a un'offerta di circa 20 milioni di euro. Un ostacolo per l'affare potrebbe essere però lo stipendio di circa 10 milioni che il giocatore americano percepisce attualmente.

La situazione del centrocampo della Juventus per il futuro

Per la prossima stagione sarebbero almeno due i giocatori in forte dubbio per una riconferma tra le file del centrocampo bianconero: Leandro Paredes e Adrien Rabiot. Il centrocampista argentino non dovrebbe essere riscattato dal Paris Saint Germain e pertanto potrebbe fare ritorno in Ligue1 nella prossima stagione.

Adrien Rabiot invece andrà in scadenza di contratto a fine mese e le parti starebbero lavorando per un eventuale rinnovo che però sarebbe complicato dalle richieste dell'agente del centrocampista. La madre di Adrien Rabiot, che ne cura gli interessi come procuratore, avrebbe infatti richiesto alla dirigenza della Juventus un rinnovo contrattuale con uno stipendio di circa 9 milioni di euro a stagione, considerati fuori dalle possibilità del club da parte della direzione finanziaria della Juventus.

Pertanto il centrocampista francese potrebbe liberarsi in estate ed essere disponibile a parametro zero per altri club interessati alle sue prestazioni, anche se le commissioni per una sua firma si aggirerebbero comunque intorno ai 20 milioni di euro da versare al suo procuratore prima dell'accettazione di un nuovo contratto.