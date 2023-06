Nella stagione che sta per concludersi l'attaccante serbo Dusan Vlahovic non è riuscito a mantenere la continuità di rendimento che si aspettava la Juventus.

In vista dell'imminente Calciomercato estivo, a differenza di qualche mese fa, Vlahovic non sarebbe più considerato incedibile per la Juve e nel caso in cui arrivasse un'offerta allettante, potrebbe lasciare Torino, a un anno e mezzo dal suo arrivo dalla Fiorentina. Se la società bianconera ricevesse ad esempio un'offerta di circa 90 milioni di euro, difficilmente direbbe di no. Resta da capire quale squadra potrebbe fare un'offerta del genere per la punta di nazionalità serba.

Dusan Vlahovic sarebbe seguito da Chelsea, United e Bayern Monaco

Dusan Vlahovic avrebbe estimatori nel campionato inglese: sia il Chelsea che il Manchester United avrebbero manifestato interesse attraverso sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità di un trasferimento.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla testata tedesca Bild, anche il Bayern Monaco si sarebbe aggiunto alla lista dei club interessati al serbo. A proposito del club tedesco nei giorni scorsi su alcuni media si è parlato anche di un possibile scambio di mercato fra Vlahovic e Mané. Considerando però l’ingaggio importante del giocatore senegalese, difficilmente si definirà una trattativa di mercato del genere.

Peraltro la società bianconera preferirebbe eventualmente monetizzare dalla cessione del cartellino del giocatore serbo, per poter poi investire su un altro attaccante di prospettiva, che affiancherebbe in attacco Moise Kean.

Il punto sul resto del mercato estivo della Juventus

Sempre in attacco la Juventus potrebbe decidere di acquistare Alvaro Morata, in scadenza di contratto a giugno 2024 con l'Atletico Madrid e che attualmente sarebbe valutato circa 20 milioni di euro. Per lui sarebbe eventualmente la terza esperienza in carriera nel club torinese.

In estate la società bianconera dovrà rinforzare anche il settore difensivo, in particolare per quanto riguarda le fasce. In particolare per la sinistra piacerebbe il brasiliano del Monza Carlos Augusto, valutato circa 20 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo di mercato di Fabiano Parisi dell'Empoli. Per la fascia destra potrebbe invece arrivare Emil Holm dello Spezia, protagonista di una stagione importante nella società ligure che ancora è in lotta per salvarsi in Serie A.