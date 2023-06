In questi giorni, la Juventus sarebbe tornata alla carica per arrivare ad un rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Il francese è un giocatore fondamentale per i bianconeri e la speranza sarebbe quella di convincerlo a restare. La Juventus avrebbe proposto un rinnovo a Rabiot di un anno alle stesse condizioni attuali. In caso di accordo i bianconeri potrebbero anche continuare a beneficiare del decreto crescita. Proprio in merito alla questione Rabiot, in queste ore, sono arrivate alcune novità. Infatti, stando a quanto afferma Rai Sport, la mamma agente del francese sarebbe tornata a Torino proprio per parlare con la Juventus.

Inoltre, il Corriere dello Sport, ha rivelato che Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla sua dirigenza di provare a trattenere Adrien Rabiot ad ogni costo. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Feeling Allegri - Rabiot

In questa stagione, Adrien Rabiot è stato uno dei migliori giocatori della Juventus. Il francese, durante l'ultima annata calcistica, ha segnato 11 gol e ha fatto 6 assist. Rabiot per la Juventus è un vero e proprio pilastro del centrocampo e le poche volte che non ha giocato la sua assenza si è fatta sentire. Il francese con Massimiliano Allegri ha un grande feeling, tant'è che non ha mai reso così bene come con il tecnico livornese. Per questo motivo, l'allenatore della Juventus spererebbe di convincere il suo numero 25 a restare nonostante la mancata qualificazione alla Champions League.

La dirigenza per provare a strappare il si di Rabiot avrebbe in mente di presentare un'offerta annuale con lo stesso stipendio ovvero 7,5 milioni. La Juventus è pronta a fare uno sforzo per tenere il francese nonostante la politica del club sia cambiata. Ma Rabiot sembra essere un giocatore troppo importante per rischiare di perderlo a parametro zero.

Frattesi alternativa a Rabiot

La Juventus spererebbe di arrivare al rinnovo di contratto di Adrien Rabiot, ma la società avrebbe già un piano b in caso di mancato accordo con il francese. Infatti, la società per eventualmente sostituire il suo numero 25 penserebbe a Davide Frattesi. La dirigenza bianconera ha incontrato la dirigenza del Sassuolo proprio per parlare del giocatore classe 99.

Per Frattesi i neroverdi vorrebbero circa 35 milioni ma nella trattativa potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche. Il Sassuolo sarebbe interessato a Koni De Winter che rientrerà alla Juventus dopo il prestito all'Empoli. Ma per entrare nel vivo di una possibile trattativa con i neroverdi bisognerà attendere la decisione di Rabiot. Se per il francese arriverà la fumata bianca a quel punto la trattativa per Frattesi svanirà definitivamente.