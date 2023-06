La Juventus, in questi giorni, ha già iniziato a imbastire le prime trattative per la rosa della prossima stagione. Una delle mosse principali del club bianconero è quella di provare a tentare Adrien Rabiot che a fine giugno potrebbe lasciare Torino a parametro zero. La società per cercare di tenere il suo numero 25 avrebbe fatto una nuova offerta di rinnovo annuale con lo stesso ingaggio, ovvero 7 milioni di euro e ora toccherà al giocatore prendere la decisione definitiva. L'input di provare a fare un tentativo per rinnovare il contratto di Rabiot sarebbe arrivato direttamente da Massimiliano Allegri.

Comunque sia la Juventus non può eventualmente farsi trovare impreparata da un addio del centrocampista francese e per questo motivo il piano b dei bianconeri porta a Davide Frattesi.

Juventus divisa fra Rabiot e Frattesi

La Juventus vorrebbe tenere Adrien Rabiot che nel corso della stagione appena terminata è stato uno dei migliori della rosa bianconera, segnando anche 11 gol. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot è diventato il leader del centrocampo della Juventus, rivelandosi pressoché indispensabile per la squadra.

Proprio per questo motivo la Vecchia Signora non vorrebbe perderlo a parametro zero e dunque la dirigenza ha voluto fare un ulteriore tentativo per convincere il francese a restare.

La trattativa procede e la speranza dei bianconeri non sarebbe svanita.

Nel frattempo, però, la dirigenza avrebbe già individuato in Davide Frattesi il possibile sostituto di Adrien Rabiot. La Juventus, nei giorni scorsi, ha incontrato il Sassuolo proprio per parlare del giocatore classe '99.

Frattesi: Roma e Inter concorrenti della Juventus

Nella giornata di martedì 6 giugno, Francesco Calvo e Giovanni Manna sono stati immortalati mentre entravano negli uffici del Sassuolo. I dirigenti bianconeri hanno voluto incontrare Carnevali per parlare di Frattesi. Ma sul centrocampista c'è anche il forte interesse di Roma e Inter.

Proprio il club giallorosso nella giornata di ieri mercoledì 7 giugno ha incontrato il Sassuolo per parlare del giocatore classe '99.

La Roma vanterebbe, però, un vantaggio sulla concorrenza, poiché Frattesi è proprio un prodotto del settore giovanile della società capitolina. Perciò quando il giocatore è stato ceduto al Sassuolo, i giallorossi si sono tenuti una percentuale del 30% sulla futura rivendita.