La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo in quanto potrebbe decidere di lasciar partire un giocatore importante. Si parla di Federico Chiesa come possibile cessione, considerando il presunto difficile rapporto umano con Massimiliano Allegri. Intanto c’è da lavorare al sostituto di Di Maria, che ha lasciato a parametro zero la società bianconera. Conferma arrivata tramite i social in un recente post pubblicato.

Dopo una stagione altalenante, con pochi momenti di eccellenza e molti momenti negativi, l'argentino ha deciso di non rinnovare il contratto di un anno firmato l'estate scorsa.

E probabilmente nemmeno la Juventus aveva intenzione di mantenerlo. In sostanza, si tratta di un addio senza particolari rimpianti, ma che la società torinese deve comunque colmare. Per questo nelle ultime settimane si sta parlando di un possibile ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo, attualmente al Galatasaray, squadra con cui ha concluso la stagione con 10 presenze e 5 gol.

La Juve potrebbe fare un'offerta al Galatasaray per Zaniolo

Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, la Juventus starebbe muovendo i primi passi per l’acquisto del giocatore Nicolò Zaniolo, che potrebbe ritornare in Italia solo per vestire la maglia bianconera.

Al momento, Zaniolo ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, ma questa cifra potrebbe essere oggetto di trattativa.

Considerando che il Milan, senza la presenza di Maldini e Massara, potrebbe prendere altre decisioni, sembra che Zaniolo possa raggiungere solo la Juve in Serie A.

La Juventus segue Zaniolo da diversi anni, ma alla fine ha dovuto rinunciare a causa di varie circostanze. Tuttavia, adesso sembra esserci un rinnovato interesse e le trattative potrebbero andare a buon fine.

La Juventus potrebbe offrire delle contropartite tecniche per l’acquisto di Zaniolo

La Juventus per attutire l’esborso economico per l’acquisto di Nicolò Zaniolo potrebbe inserire dei giocatori graditi al Galatasaray. Alla società turca piacciono Arthur Melo e Denis Zakaria, centrocampisti al rientro dai prestiti rispettivamente al Liverpool e al Chelsea.

Si parla anche di un interesse del Galatasaray per Alex Sandro, che potrebbe rescindere il contratto con la società bianconera.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe valutando rinforzi per le fasce difensive. Per quella sinistra piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza, per quella destra Emil Holm dello Spezia. Da valutare anche il futuro professionale di Dusan Vlahovic. La società bianconera potrebbe valutare offerte vicine ai 100 milioni di euro per il giocatore, che sarebbe seguito da Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e Chelsea.