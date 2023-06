Sembra ormai praticamente certo che Massimiliano Allegri siederà sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione. Il tecnico toscano ha ancora due anni di contratto e un esonero non sarebbe vantaggioso per entrambe le parti.

Con Allegri ancora al timone potrebbe essere ceduto Dusan Vlahovic, giocatore che non avrebbe pienamente convinto l' allenatore in questo anno e mezzo e che ha avuto alcune difficoltà realizzative in particolare in questa ultima stagione. Una delle società che sarebbe interessata al giocatore della Serbia è il Paris Saint Germain, che intanto potrebbe lasciar partire Mbappé nel Calciomercato estivo per circa 200 milioni di euro: sul francese ci sarebbe l'interesse del Real Madrid.

Il centravanti Vlahovic potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Il centravanti Dusan Vlahovic sta attirando l'interesse di diverse società del campionato inglese, ma la sua destinazione potrebbe essere diversa. Infatti, sembra che il Paris Saint Germain abbia mostrato finora la maggiore decisione nel valutare un suo acquisto e potrebbe offrire non solo soldi ma anche una contropartita tecnica. Per raggiungere la valutazione di mercato decisa dalla Juventus, la società francese potrebbe inserire in particolare tecnica Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter sarebbe apprezzato dalla dirigenza torinese, così come da Allegri. Questo scambio potrebbe accontentare entrambe le squadre, sia dal punto di vista tecnico che economico.

L'argentino negli ultimi giorni è stato accostato anche al Milan: l'argentino ha solo un anno di contratto con il Paris Saint Germain e potrebbe muoversi a prezzo "vantaggioso". Attualmente guadagna circa 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus, ma il Decreto Crescita agevolerebbe il suo ingaggio da parte di una società italiana.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Vlahovic da parte della Juventus garantirebbe una somma importante, che in parte potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di un centrocampista.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe lavorando a un rinforzo importante come Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera: la Juve potrebbe inserire delle contropartite tecniche per alleggerire l'esborso economico.