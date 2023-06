Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', per Alex Sandro ci sarebbero dei sondaggi provenienti dalla Turchia, in particolare del Galatasaray. Tuttavia, sembrerebbe essere più vantaggiosa un'offensiva proveniente dall'Arabia Saudita. Per il difensore brasiliano sarebbe pronta un'offerta di un contratto biennale, con un ingaggio di 15 milioni di euro netti a stagione, più del doppio di quanto guadagna attualmente alla Juventus. Si tratta quindi di un'offerta allettante su cui Alex Sandro starebbe riflettendo. Il Corriere dello Sport che riporta la notizia non specifica quale sia precisamente la società interessata.

In caso di una sua partenza, la Juventus si libererebbe di un ingaggio significativo e potrebbe concentrarsi su altri obiettivi per le corsie laterali. Il direttore sportivo Manna sta chiudendo per Timothy Weah e tiene in considerazione la pista che porta a Robin Gosens, mentre dal Bologna è tornato dal prestito Andrea Cambiaso. Inoltre, la Juventus mantiene i contatti con il Monza per Carlos Augusto, su cui c'è anche l'interesse dell'Inter.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alex Sandro potrebbe trasferirsi in una società araba, ancora non ben precisata, sottoscrivendo un contratto di due anni a 15 milioni di euro a stagione. La società bianconera con l'eventuale partenza del brasiliano andrebbe a risparmiare anche 6 milioni di euro netti a stagione alleggerendo il monte ingaggi.

Riguardo al giocatore si è parlato recentemente sui media anche di un interesse del Galatasaray, ma fino ad adesso non è arrivata un'offerta concreta da parte della società turca.

La Juventus avrebbe intanto individuato in Mario Hermoso come uno dei principali candidati a sostituire Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro.

Il giocatore, attualmente legato all'Atletico Madrid, potrebbe lasciare la squadra spagnola in caso di un'offerta adeguata da parte della Juventus. Per lui si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro per il giocatore spagnolo, che ha un contratto in scadenza con l'Atletico Madrid a giugno 2024.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche su altri rinforzi: pare vicino l'acquisto di Timothy Weah, atteso a breve alla Continassa. L'americano dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2028 a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Non è escluso neanche un ulteriore possibile innesto per la fascia destra.

Per quanto riguarda il centrocampo la Juventus lavorerebbe all'arrivo di Milinkovic-Savic, che con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera.