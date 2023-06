In queste ultime settimane si è parlato molto del futuro di Federico Chiesa. Infatti, alcune indiscrezioni riportate dai media nei giorni scorsi parlavano di una richiesta di 8 milioni di euro fatta alla Juventus dall'agente del giocatore per il rinnovo del contratto.

Di recente, però, Fali Ramadani, manager del calciatore, ha inviato una nota ufficiale a Tuttomercatoweb per fare chiarezza in merito alle voci circolate su Federico Chiesa: "Ramadani smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC".

Fake news circolate sui social

Federico Chiesa domenica 25 giugno è stato preso di mira da alcuni utenti dei social in merito ad alcune immagini circolate sul web che facevano riferimento al matrimonio di Alessandro Bastoni.

Su Twitter è stato diffuso da ignoti un video in cui il difensore dell'Inter e alcuni invitati alle sue nozze cantavano un coro contro la Juventus: "Chi non salta è un gobbo juventino".

Secondo alcuni internauti, Federico Chiesa avrebbe fatto parte del gruppo che intonava il coro contro la Juventus. In realtà, guardando bene le immagini, ci si rende conto che l'esterno offensivo genovese non è presente nel video e, dunque, quella diffusa sui social si è rivelata una fake news.

Il procuratore di Chiesa ha comunque voluto smentire anche questa indiscrezione: "Il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni".

Tante squadre su Chiesa

Fali Ramadani ha dunque sottolineato che non ha mai chiesto alla Juventus un ingaggio di 8 milioni di euro per il rinnovo di Chiesa con la Juventus.

Detto cio, resta ancora da capire quale sarà il futuro del numero 7 bianconero che sarebbe seguito da diverse squadre.

La Juventus potrebbe decidere di prendere in considerazione eventuali offerte di una certa rilevanza economica. Per questo motivo, non sarebbe del tutto da escludere un eventuale addio tra Federico Chiesa e la Vecchia Signora.

Sul giocatore classe '97 ci sarebbe l'interesse del Newcastle che, però, non sarebbe l'unico club sulle sue tracce.

Infatti pare che l'ex Fiorentina piaccia anche all'Aston Villa che potrebbe offrire 60 milioni, ma il giocatore non gradirebbe la destinazione. Su Federico Chiesa ci sarebbero anche il Bayern Monaco e il Liverpool, ma per adesso nessuno di questi due club avrebbe avanzato delle proposte concrete.

In questo periodo Chiesa è in vacanza e si sta godendo qualche settimana di relax in attesa di tornare a Torino per prendere parte al ritiro estivo pre-campionato della Juventus.