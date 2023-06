Nelle prossime settimane la Juventus sarà al lavoro sul mercato per rinforzare la sua rosa. Ma in casa bianconera si ascolteranno anche eventuali offerte molto remunerative per i pezzi pregiati della squadra di Massimiliano Allegri. Uno dei calciatori che potrebbe essere in bilico sarebbe Federico Chiesa. Inoltre, tra il numero 7 juventino e la Juventus sarebbe sceso il gelo e i rapporti non sarebbero ottimi. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa avrebbe chiesto un prolungamento di contratto con un aumento dell'ingaggio da 3 milioni netti.

Il giocatore classe 97, attualmente, guadagnerebbe 5 milioni, ma vorrebbe arrivare a 8 milioni. Chiesa punterebbe ad essere uno dei giocatori più pagati della rosa della Juventus. Ma il club bianconero riterrebbe eccessiva questa richiesta e avrebbe detto no al calciatore visto che l'obiettivo dei dirigenti sarebbe quello di abbassare i costi.

Futuro in bilico per Chiesa

I prossimi mesi saranno decisivi per capire qual sarà il futuro di Federico Chiesa. Al momento, tra il giocatore e la Juventus ci sarebbe qualche frizione legata alla richiesta di rinnovo fatta dall'entourage del numero 7 bianconero. Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, avrebbe chiesto un rinnovo con aumento di ingaggio per il suo assistito.

La Juventus non avrebbe ancora aperto alla possibilità di un prolungamento nonostante la scadenza di contratto del calciatore classe '97 sia fissata nel 2025. Per questo motivo, sarebbe stato lo stesso Ramadani a rompe gli indugi e a presentare una richiesta di rinnovo. Infatti, l'agente di Chiesa si sarebbe avvalso di vecchie promesse fatte dalla precedente dirigenza al suo assistito.

Al numero 7 juventino sarebbe stato promesso di diventare uno dei calciatori top della rosa. Questo avrebbe portato anche ad un aumento di ingaggio. Attualmente il giocatore più pagato dalla Juventus sarebbe Paul Pogba che percepirebbe un ingaggio di 8 milioni. Proprio questa sarebbe la cifra che vorrebbe guadagnare Chiesa e questo lo porterebbe a raggiungere parametri di ingaggio pressoché simili al francese e a Dusan Vlahovic.

La Juventus per Chiesa vorrebbe 40 milioni

La Juventus, in questa sessione di mercato, potrebbe prendere in considerazione offerte allettanti per i giocatori più importanti della sua rosa. Tra questi ci sarebbe anche Federico Chiesa con cui i rapporti non sarebbero ottimi. La Juventus, per l'ex viola, vorrebbe circa 40 milioni di euro. Questa cifra potrebbe essere alla portata per diversi club soprattutto di Premier League. Anche perché Chiesa è reduce da una stagione complicata e incassare una cifra del genere sarebbe una cosa positiva per le casse della Juventus. In ogni caso non resta che attendere le prossime settimane per capire se davvero qualche club busserà alla porta dei bianconeri per Chiesa.