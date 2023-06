Nelle prossime settimane le varie società di calcio affronteranno uno dei periodi più importanti dell'anno visto che si avvicina l'apertura ufficiale del mercato estivo. Tra le squadre che hanno già iniziato a programmare il futuro c'è la Juventus.

I bianconeri sarebbero alla ricerca di un centrocampista, e uno dei nomi che torna sempre di moda è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il quotidiano Il Messaggero, la Juventus avrebbe fatto un'offerta ufficiosa alla Lazio di 25 milioni per il cartellino del centrocampista serbo, ma il club biancoceleste sarebbe in attesa di un rilancio da parte dell'Inter.

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Lazio non sarebbero finiti qui. Infatti Maurizio Sarri avrebbe messo nel mirino Nicolò Rovella che, però, i bianconeri non vorrebbero cedere. Al contempo, la società torinese sarebbe alla ricerca di un acquirente per Arthur, che sarebbe stato proposto proprio ai biancocelesti.

La Juventus sembra intenzionata a tenere Rovella

Nicolò Rovella quest'anno è stato girato in prestito al Monza allo scopo di accumulare ulteriore esperienza in Serie A. Il centrocampista classe 2001 dovrebbe tornare a Torino per restarci. Infatti la formazione piemontese avrebbe l'intenzione di puntare su di lui per sostituire Leandro Paredes. L'argentino non è stato riscatto e la sua avventura a Torino è giunta al termine.

Dunque, la Juventus avrebbe deciso di affidare il ruolo di vice di Manuel Locatelli a Nicolò Rovella. Al contrario, non ci sarebbe posto per Arthur. Il brasiliano rientrerà dal prestito al Liverpool ma non resterà a Torino. Per questo motivo i dirigenti della Vecchia Signora dovranno trovargli una nuova destinazione, e pare che sia stato proposto alla Lazio.

Juventus e Lazio devono decidere anche il futuro di Pellegrini

Nella finestra di mercato di gennaio Juventus e Lazio hanno raggiunto un accordo per il prestito di Luca Pellegrini. Adesso il club biancoceleste deve decidere se tenere il giocatore oppure no.

La Lazio sembra intenzionata a confermare Pellegrini e vorrebbe chiedere un rinnovo del prestito.

A questo punto si è in attesa della replica juventina. La certezza è che l'ex esterno sinistro della Roma non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Di conseguenza, la Juventus dovrà trovare una soluzione per piazzarlo altrove e, in quest'ottica, un rinnovo del prestito alla Lazio potrebbe far comodo a tutti.