La scorsa estate Paul Pogba tornava alla Juventus dopo l'esperienza al Manchester United. Tuttavia la stagione del francese non è andata come si sperava a causa dei numerosi infortuni in cui è incappato. Il centrocampista 30enne si è fatto male dopo poche settimane dal ritorno in bianconero, procurandosi la frattura del menisco esterno. Ha scelto una terapia conservativa che non ha dato l'esito sperato, costringendolo ad operarsi tardivamente.

Dopodiché Pogba è tornato solo ai primi di febbraio e da lì ha inanellato una serie di infortuni muscolari e, di fatto, non è mai stato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Adesso, però, il francese è determinato a riprendersi un posto importante alla Juventus e per questo motivo, come anticipato da Tuttosport, ha deciso di tagliarsi le vacanze. Infatti è atteso a Torino il 2 luglio, con otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il ritiro bianconero.

Pogba vuole ritrovare la continuità

Per Paul Pogba la stagione 2022/2023 è stata costellata da una lunga serie di infortuni che gli hanno impedito di dare il suo contributo alla Juventus. Il francese si è interrogato diverse volte sulle cause dei suoi problemi fisici e alla fine è riuscito a scoprire cosa lo ha fermato: "Penso derivino dalla testa. La testa controlla tutto", ha dichiarato in una recente intervista.

In questo periodo il calciatore transalpino si trova a Miami dove sta lavorando per rinforzare il ginocchio operato a settembre e per dare maggiore sostegno anche alla sua muscolatura. Nel frattempo sta aggiornando i suoi tifosi tramite i social e non c'è un giorno in cui non si rechi in palestra per lavorare.

Dunque, l'obiettivo di Pogba è quello di essere al top per cominciare già a lavorare in gruppo a partire dal 10 luglio.

Infatti da quel giorno la Juventus darà il via alla preparazione in vista della prossima stagione. I primi giorni serviranno ai bianconeri per effettuare i test fisici, e poi si comincerà a lavorare con la palla.

Allegri spera di ritrovare il vero Pogba

La scorsa estate, uno dei principali sponsor per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è stato Massimiliano Allegri.

Adesso il tecnico livornese spera di poterlo avere finalmente a disposizione sin dai primi giorni di ritiro. Per il francese sarebbe fondamentale poter fare tutta la preparazione con i compagni e poter mettere minuti nella gambe nel corso delle amichevoli estive.

La Juventus, infatti, nella seconda metà di luglio sarà negli Stati Uniti dove sfiderà Real Madrid, Barcellona e Milan. Mentre l'amichevole che si sarebbe dovuta giocare il 13 o il 14 agosto contro la Lazio è stata annullata.