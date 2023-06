Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, avrebbe deciso di non accettare l'offerta dell'Al-Hilal. In questi giorni si è parlato motlo dell'interesse della società saudita per il tecnico, che avrebbe presentato un'offerta da 60 milioni di euro per un contratto di tre stagioni. La volontà di Allegri è quella di dare continuità al progetto con la Juventus e non interromperlo dopo due stagioni complessivamente negative.

Tuttavia, non si può escludere che Allegri possa cambiare idea nei prossimi giorni e decidere di intraprendere una nuova avventura e lasciare la Juventus.

A confermare questo, l'agente sportivo Ivan Reggiani, ospite a Tv Play di Calciomercato.it.

L'agente sportivo Ivan Reggiani ha parlato del futuro professionale di Allegri

'Quando era fermo, gli ho proposto un'offerta dall'Arabia Saudita con somme importanti. Lui era lì per incontrare le stesse persone che rifiutò di incontrare l'anno scorso. Ad oggi si trova con le spalle al muro e deve prendere una decisione in maniera veloce'. Queste le dichiarazioni di Ivan Reggiani a Tv Play. L'agente ha aggiunto: 'Le cose non gli sono andate bene, penso che abbia chiuso un progetto sportivo con la Juventus. La storia con la società bianconera è finita'.

Per il dopo Allegri un tecnico giovane o un nome importante come Zidane

Secondo Reggiani, quindi, si è chiuso un capitolo e sulla panchina della Juventus potrebbe arrivare Zinedine Zidane. 'Il nome più caldo per iniziare un nuovo ciclo potrebbe essere quello di Zidane. Ci sono due possibilità: o un giovane allenatore oppure un grande nome come Zidane'.

Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e quale sarà la decisione finale di Allegri riguardo al suo futuro e alla sua permanenza sulla panchina della Juventus. Le dichiarazioni di Reggiani non trovano conferme fra i giornali sportivi, anche in considerazione del fatto che Massimiliano Allegri in questi giorni ha incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna per programmare il lavoro sul mercato.

Difficile quindi pensare ad una sostituzione dell'allenatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire la cessione di diversi giocatori, ci si riferisce soprattutto a quelli ritornati dai prestiti e non riscattati dalle società in cui si sono trasferiti. Parliamo di Denis Zakaria, Arthur Melo, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. I primi tre potrebbero trasferirsi al Galatasaray, per quanto riguarda invece il centrocampista svedese, le ultime indiscrezioni di mercato confermano che il Tottenham starebbe lavorando al riscatto del suo cartellino per circa 35 milioni di euro.