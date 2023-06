La Juventus e il Galatasaray si starebbero parlando in questi giorni in previsione del Calciomercato estivo. La società turca vorrebbe infatti Weston McKennie, centrocampista reduce dal prestito al Leeds United che non rientra nel progetto sportivo della Juventus mentre i bianconeri, dal canto loro, sarebbero interessati a Nicolò Zaniolo per andare a colmare la casella lasciata libera da Angel Di Maria.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport le due società potrebbero anche pensare ad uno scambio di prestiti.

Mckennie potrebbe trasferirsi in prestito al Galatasaray, Zaniolo alla Juventus

La Juventus vorrebbe monetizzare e molto dalla cessione di McKennie. La richiesta per il trasferimento a titolo definitivo parte da 35 milioni di euro, ma il club è aperto a trattative e discussioni. La somma corrisponde alla clausola presente nel contratto di Nicolò Zaniolo, che ha espresso il desiderio di ritornare in Serie A senza mai nascondere l'interesse a vestire la maglia bianconera.

Lo scorso anno, la Juventus ha provato ad avviare una trattativa con la Roma, ma le due parti non erano riuscite a trovare un'intesa sulle valutazioni e sulle contropartite. Uno scambio di prestiti potrebbe allora essere il primo passo per soddisfare entrambe le esigenze: trovare una sistemazione per un giocatore che non avrà futuro a Torino e mettere a disposizione di Allegri un rinforzo valido per il settore avanzato, che non avrebbe bisogno di adattarsi al campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire per la giusta offerta Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Si parla di almeno 80 milioni di euro per Vlahovic e di una cifra dai 55 milioni di euro in su per l'esterno azzurro.

Tra i profili monitorati in entrata invece ci sarebbero sempre Gnonto del Leeds e Davide Frattesi del Sassuolo, con l'Inter che appare comunque in prima fila per il suo acquisto.

Restando al centrocampo, la priorità della Juventus è ottenere una risposta definitiva da Adrien Rabiot cui è stato offerto un rinnovo di contratto annuale da 7.5 milioni l'anno. Al di là del francese rimane sempre in piedi la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic che stando a radio mercato avrebbe un accordo col club bianconero da novembre scorso. Il centrocampista della Lazio potrebbe approdare nella società bianconera per circa 35 milioni di euro o 25 più l'inserimento di una contropartita tecnica.