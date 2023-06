In questi giorni la Juventus starebbe cercando di convincere Adrien Rabiot a rinnovare il suo contratto. La società, per provare a strappare un si al francese, avrebbe proposto al suo entourage un contratto annuale alle stesse condizioni di quello precedente a 7.5 milioni l'anno.

Il giocatore si sarebbe preso il suo tempo per prendere una decisione definitiva e stando a quanto afferma Tuttosport, prima di rispondere vorrebbe avere la certezza che il club disputerà almeno la Conference League. Entro il mese di giugno dovrebbe arrivare al riguardo la decisione dell'UEFA chiamata a comunicare l'esito della propria indagine sulle violazioni contabili contestate ai bianconeri già dalla giustizia ordinaria italiana, vertenze come noto chiuse con un patteggiamento e una multa da 700mila euro circa.

Allegri vorrebbe la conferma di Rabiot

Massimiliano Allegri riterrebbe il francese indispensabile per la Juventus del futuro e per questo motivo avrebbe chiesto ai dirigenti di fare uno sforzo. La società avrebbe accolto la richiesta del suo allenatore proponendo così a Rabiot 7.5 milioni l'anno di ingaggio. Sul calciatore ci sarebbero le mire di diverse squadre della Premier League oltre che del Bayern Monaco, starà dunque al francese capire come voler procedere alla luce appunto anche delle eventuali sanzioni dell'UEFA.

La Juventus valuta alternative

In attesa che Adrien Rabiot prenda una decisione definitiva sul suo futuro, la Juventus non può farsi cogliere impreparata da un suo addio. Per questo motivo la società starebbe valutando alcune alternative.

Il nome in cima alla lista dei bianconeri sarebbe quello di Davide Frattesi con Calvo e Manna che avrebbero già incontrato i dirigenti del Sassuolo per parlare del giocatore classe 99: i neroverdi chiedono 40 milioni ma i bianconeri sperano di inserire delle contropartite tecniche che possano diminuire la cifra cash da dover girare per il cartellino del mediano di Dionisi.

Un altro nome che viene accostato alla Juventus sarebbe quello di Sergej Milinkovic Savic. In particolare, stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, ci sarebbe già stato un primo contatto tra la Lazio e i bianconeri per parlare del centrocampista. Milinkovic Savic ha un contratto in scadenza nel 2024 ma è corteggiato da tempo dalla Juventus: il cartellino ha un costo di circa 35 milioni di euro, rimane da capire se il serbo accetterà di non disputare la Champions League pur di sposare la causa bianconera.