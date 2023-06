Secondo le ultime di indiscrezioni mercato riportate dall'ex calciatore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio, il Chelsea potrebbe vendere Romelu Lukaku per avere le risorse economiche da investire per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus.

Il club bianconero, qualora perdesse il serbo, potrebbe poi puntare su Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham che piacerebbe però anche alla Roma ed al Milan.

Juventus, su Vlahovic ci sarebbe il Chelsea: gli inglesi potrebbero cedere Lukaku per lanciare poi l'assalto al serbo

La Juventus in estate potrebbe vendere Dusan Vlahovic per fare cassa dopo la mancata qualificazione alla Champions League: secondo quanto riferito a TMW Radio dall'ex calciatore Massimo Brambati, una delle squadre che potrebbe bussare alla Continassa per Vlahovic sarebbe il Chelsea [VIDEO]: "Lukaku?

A me hanno detto che il Chelsea lo userà per arrivare a Vlahovic, forse venderlo per arrivare al serbo".

L'opinionista ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri attenzionato per la prossima stagione da un club arabo: "Per me non accetta. Conosco chi gli ha portato l'offerta, che è vera. E so che hanno sondato anche un altro allenatore italiano. Le cifre sono verissime".

Brambati ha infine concluso il suo intervento dedicando un pensiero al defunto Silvio Berlusconi, asserendo come il "Cavaliere" fu in grado di acquisire Gullit e Van Basten, due calciatori che hanno sostanzialmente scritto la storia del Milan.

Juve, Scamacca sarebbe uno dei profili osservati qualora Vlahovic dovesse lasciare il club bianconero

La Juventus, qualora cedesse Dusan Vlahovic, dovrebbe poi tornare in sede di Calciomercato per trovare un nuovo attaccante e il nome che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti ex Sassuolo e attualmente in forza al West Ham, dopo una sola annata complicata vissuta in Premier League gradirebbe tornare in Italia.

Gli "Hammers" secondo le indiscrezioni odierne, sarebbero disposti ad accontentarlo, purché sia ceduto con una formula che preveda l'obbligo di riscatto. La Juventus, osserverebbe dunque l'evolversi della situazione con la consapevolezza che su Scamacca ci sarebbe anche l'interesse del Milan e della Roma. Il club giallorosso, su tutti, potrebbe inserirsi nella trattativa per l'attaccante visto che il general manager Tiago Pinto vorrebbe regalare quanto prima possibile a José Mourinho un sostituto dell'infortunato Tammy Abraham.