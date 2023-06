La Juventus, domenica 4 giugno, si è lasciata alle spalle una stagione che è stata davvero complicata e anomala. Le tante vicende extracalcistiche hanno influenzato anche il rendimento della squadra e Massimiliano Allegri si è trovato a gestire il gruppo in una situazione davvero unica. Il tecnico livornese, dopo il ribaltone societario dello scorso novembre, è stato insignito da John Elkann di pieni poteri nell'area sportiva e dopodiché gli è stato offerto il supporto di Francesco Calvo.

Il Chief football officer ha cercato di unire squadra e la dirigenza.

Adesso la Juventus ha chiuso le questioni extracalcistiche e domenica 4 giugno ha saputo che il prossimo anno parteciperà alla Conference League. Al triplice fischio della gara contro l'Udinese, però, Massimiliano Allegri sarebbe apparso davvero molto arrabbiato. Stando a quanto afferma Tuttosport, il tecnico livornese si sarebbe sfogato con Francesco Calvo imputando alla società di avere poco peso politico.

Allegri furioso per il rigore dato alla Roma

Massimiliano Allegri, al termine della gara contro l'Udinese, sarebbe apparso molto arrabbiato in quanto la vittoria della Roma ha di fatto mandato la sua squadra in Conference League. I giallorossi, fino al 90', erano fermi sul pareggio ma poi è arrivata la rete di Dybala su rigore.

Proprio il penalty concesso alla Roma avrebbe mandato Allegri su tutte le furie tanto che il tecnico livornese avrebbe riversato il suo malumore su Francesco Calvo.

Dunque, il clima in casa Juventus non sembra essere del tutto sereno e anche le parole post gara dell'allenatore hanno destato alcuni dubbi sui rapporti all'interno del club.

Allegri verso la conferma

Nonostante la rabbia generata da una stagione difficile, Massimiliano Allegri va verso la conferma sulla panchina della Juventus anche se il futuro del tecnico rimanere incerto.

Infatti, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio il club bianconero avrebbe deciso di confermare il tecnico livornese. La Juventus non avrebbe mai messo in dubbio il suo allenatore e si andrebbe avanti insieme sia per ragioni tecniche che economiche.

Adesso, la società dovrà iniziare a pensare al mercato visto che la squadra va rinforzata. Il mercato dovrebbe essere affidato a Cristiano Giuntoli ma il ds non è ancora riuscito a liberarsi dal Napoli. Per questo motivo, la società ha promosso ad interim Giovanni Manna. Il dirigente della Next Gen comincerà a programmare il mercato in attesa di Cristiano Giuntoli. Ancora però, non si ha una tempistica precisa visto che il dirigente toscano deve trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis per liberarsi dal contratto che lo lega al Napoli fino al 2024.