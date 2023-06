L'obiettivo dell'Inter in vista della prossima stagione è quello di rinforzare il reparto difensivo. Uno dei nomi che nelle scorse settimane era stato più volte accostato ai nerazzurri è quello di Nacho Fernandez del Real Madrid. Il giocatore spagnolo tuttavia nelle scorse ore avrebbe deciso di rinnovare il proprio contratto con i blancos almeno per un altro anno. Beppe Marotta, dopo aver appreso la notizia, avrebbe deciso di virare immediatamente su un altro giocatore a parametro zero: Nicolas Otamendi del Benfica su cui ci sarebbe anche la Juventus.

Inter, spunta Otamendi per la difesa

La strategia di mercato che l'Inter utilizzerà nell'imminente campagna acquisti non si discosterà molto da quella utilizzata nella passata stagione: Marotta e Ausilio cercheranno di rinforzare la rosa con acquisti mirati e dai costi economici contenuti. Uno dei giocatori sul mercato che rispecchia queste caratteristiche è Nicolas Otamendi del Benfica. Il difensore classe 1988 non rinnoverà il contratto con il club portoghese, che lo lascerà libero tra circa tre settimane. La stagione che si è appena conclusa è stata probabilmente una delle migliori per Otamendi: il difensore ha trascinato il Benfica alla vittoria del titolo portoghese (collezionando ben 31 presenze in campionato) e si è laureato campione del mondo con la nazionale Argentina da titolare inamovibile.

El General (come viene soprannominato Otamendi in Sud America), gioca come difensore centrale e conosce molto bene sia la difesa a 3 che la difesa 4. Il trentacinquenne è dotato di un fisico possente, di una grande grinta agonistica e grande abilità nelle chiusure difensive e nel gioco aereo, caratteristiche che gli hanno permesso più volte di essere paragonato al connazionale ed ex Inter Walter Samuel.

Otamendi è un giocatore di grande esperienza internazionale, sono ben 22 i titoli conquistati in carriera, tra cui 1 Mondiale, 1 Coppa America, 2 Premier League e 1 Europa League.

Otamendi sostituirebbe D'Ambrosio

Nonostante l'eta avanzata di Otamendi, l'Inter è convinta che il difensore nato in provincia di Buenos Aires possa giocare ancora un paio di stagioni ad alto livello, soprattutto se inserito nelle rotazioni di mister Inzaghi.

Il giocatore infatti non andrebbe a prendere il posto da titolare di Milan Skriniar, bensì andrebbe a riempire lo spazio lasciato da Danilo D'Ambrosio, sempre più vicino a lasciare Milano. Secondo i media spagnoli l'Inter nelle scorse ore avrebbe già avviato i primi contatti con Otamendi per provare a ingaggiarlo questa estate.

Il club di Viale della Liberazione potrebbe mettere sul piatto un biennale vicino ai 3 milioni di euro, cifra che verrebbe calmierata dal Decreto Crescita e che permetterebbe di superare la concorrenza di Atletico Madrid e Siviglia. I nerazzurri per convincere Otamendi potrebbero mettere in movimento anche il capitano Lautaro Martinez, compagno di nazionale e grande amico del difensore.