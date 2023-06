La Juventus, in queste ore, è al lavoro per risolvere la questione legata ai prestiti di alcuni giocatori. In particolare uno dei calciatori che starebbe per tornare alla base è Weston McKennie. L'americano non dovrebbe essere riscattato dal Leeds dopo la retrocessione del club inglese in Championship e la Juve dovrà trovare una soluzione per il centrocampista americano che non rientra nei piani bianconeri.

I due hanno la stessa valutazione

La Juventus, in queste ore, è soprattutto al lavoro per provare a risolvere la situazione legata ad alcuni giocatori in esubero. I nomi che al centro delle discussioni sono quelli dei rientranti Dejan Kulusevski, Denis Zakaria, Arthur e Weston McKennie. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

La valutazione che fa la Juventus del suo cartellino è di 35 milioni non è detto che il club turco voglia fare un ufficiale per lui.

Ma potrebbe anche essere la Juventus a farsi avanti con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo, il quale ha una clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro, ossia la stessa cifra che vorrebbe la Vecchia Signora per il centrocampista americano. Dunque, non è da escludere che le due squadre possano venirsi incontro e accordarsi per uno scambio di prestiti.

Zaniolo gradirebbe la possibilità di tornare in Italia

La Juventus, da diverse stagioni, sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo, ma le loro strade non si sono mai incrociate.

Da gennaio l'esterno offensivo italiano è al Galatasaray e la sensazione è che per lui in ottica mercato possa succedere qualcosa anche perché secondo alcune indiscrezioni Zaniolo avrebbe detto sì ad un eventuale trasferimento in bianconero e la Juventus potrebbe pensare a lui per sostituire Angel Di Maria.

In ogni caso, i bianconeri monitoreranno la questione Zaniolo in attesa anche di sapere quale sarà il futuro di Weston McKennie, per il quale comunque difficilmente ci sarà spazio nella rosa di Massimiliano Allegri per la stagione 2023/2024.