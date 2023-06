Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Wojciech Szczesny potrebbe lasciare la Juventus dopo diversi stagioni a causa delle richieste provenienti dall'estero, in particolare dal campionato inglese, dove diversi club sarebbero pronti ad offrire anche 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Ad esprimersi sul possibile addio del polacco nelle ultime ore è stato l'ex portiere Luigi Turci che nel corso di in un'intervista esclusiva a Tv Play, ha condiviso il suo punto di vista sulla questione: "Szczesny si è rivelato un portiere solido e vincente.

Attualmente è il portiere della nazionale della Polonia e ha disputato un ottimo mondiale. Sostituirlo è estremamente difficile. Secondo me, per sostituirlo, servirebbe solo il portiere della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma".

L'ex portiere Turci ha suggerito alla Juventus l'acquisto di Donnarumma

Le dichiarazioni di Turci riflettono il suo apprezzamento per Szczesny e la sfida che rappresenterebbe trovare un degno sostituto per il club. Anche se in rosa c'è Mattia Perin che ha dimostrato ampiamente il proprio valore: "A Perin va la mia stima, ma onestamente ritengo che il ruolo che sta ricoprendo ora è perfetto. Se la Juve dovesse cedere Szczesny, l'unico nome per me è Donnarumma. Bisogna trovare un portiere della stessa esperienza e solidità di Szczesny.

Per me, l'unico che potrebbe sostituirlo è lui".

In passato, dopo la sua partenza dal Milan, l'ex portiere rossonero era stato molto vicino a un approdo alla Juventus alla fine però Massimiliano Allegri decise di confermare Szczesny, con il portiere della nazionale italiana che si è trasferito così a parametro zero al Paris Saint Germain sottoscrivendo un ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

In una recente intervista Szczesny ha tra l'altro confermato la volontà di rispettare il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2025. Negli ultimi giorni però è stato avvicinato alla società bianconera il giovane portiere della nazionale under 21 Marco Carnesecchi, reduce da una stagione in prestito alla Cremonese.

Il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta; le ultime indiscrezioni di mercato parlano però di un interesse dell'Empoli, considerato che Vicario è ormai prossimo al trasferimento al Tottenham per circa 20 milioni di euro.

Non è da scartare tuttavia la possibilità che la società bianconera acquisti Carnesecchi per poi girarlo in prestito proprio all'Empoli anche se andranno prima comprese le intenzioni dell'Atalanta che potrebbe anche decidere di cedere Juan Musso per fargli posto.