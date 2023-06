Nelle scorse ore il giornalista Fabio Vergnano ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri, lanciandogli una critica piuttosto diretta.

Del tecnico livornese e della sua volontà di restare alla Continassa anche in questa stagione ha parlato l'ex difensore Andrea Barzagli, intervistato ai microfoni del quotidiano Il Messaggero.

Juventus, Vergnagno critica Allegri: "Doveva essere allontanano e invece farà ancora danni in bianconero"

Il giornalista sportivo Fabio Vergnano è stato intervistato nelle scorse ore da Radio BiancoNera e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus e la riconferma del tecnico toscano Massimiliano Allegri.

"Per me dopo due anni fallimentari Elkann doveva cambiare", ha detto Vergnano, che poi ha aggiunto: "Allegri non doveva più fare danni, invece lo farà ancora. Non so come possa essere cambiato in un mese".

Il giornalista ha poi voluto parlare del possibile mercato estivo della Juventus, concentrandosi nello specifico sulla trattativa che vedrebbe Chiesa a rischio cessione: "Io con Chiesa visto ultimamente ci fai poco, ha fatto molto male, se torna quello di una volta e viene utilizzato secondo le sue caratteristiche, io lo tengo".

Vergnano ha poi commentato le voci che vorrebbero Nicolò Zaniolo tra i possibili acquisti della Juventus, sottolineando come l'attaccante esterno attualmente in forza al Galatasaray rappresenterebbe un profilo di assoluto livello ma che sotto la guida di Allegri non renderebbe come dovuto.

Infine il giornalista ha fatto i complimenti alla Juventus per essere riuscita a rinnovare di un altro anno il contratto di Adrien Rabiot, centrocampista francese classe '95.

Barzagli: "Il rifiuto di Massimiliano Allegri agli arabi fa capire la sua convinzione di restare alla Juventus"

Diverso rispetto al parere di Fabio Vergnano è stato quello di Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus che parlando di Massimiliano Allegri al quotidiano Il Messaggero ha detto: "Il rifiuto di Allegri ad andare in Arabia Saudita?

Questa decisione per me fa capire quanta convinzione abbia di rimanere alla Juventus e con quali intenzioni voglia ripartire uno orgoglioso come lui".

Barzagli ha poi spostato il suo discorso sulle prime mosse effettuate dalla Juventus in sede di mercato, sottolineando come il club bianconero abbia lanciato un segnale chiaro e importante rinnovando il contratto ad Adrien Rabiot, centrocampista definito dallo stesso Barzagli come moderno e di grande qualità.