La Juventus, in queste ore, avrebbe dato un'importante accelerata sul mercato. Infatti, i bianconeri sarebbero vicini a chiudere un affare con il club francese del Lille. Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juve e il club francese starebbero limando gli ultimi dettagli per il trasferimento a Torino di Timothy Weah. Il giovane classe 2000 sarebbe l'uomo individuato dalla Juventus per prendere il posto di Juan Cuadrado, oramai a fine contratto. Infatti, Weah può giocare sia come esterno alto che come terzino.

La Juventus e il Lille avrebbero stabilito anche la cifra del cartellino del figlio d'arte e il prezzo da pagare sarebbe di 12 milioni.

Adesso le parti starebbero trattando per decidere se la cifra sarà divisa in 10 milioni più 2 di bonus oppure se sarà pagata in un'unica soluzione.

Per la Juve resterebbe in piedi anche la pista Castagne

La Juventus, nelle prossime ore, potrebbe quindi definire l'acquisto di Timothy Weah, che sarebbe a un passo dal trasferimento in bianconero. In caso di arrivo a Torino del classe 2000, la Juventus, però, non interromperebbe la ricerca di altri esterni, poiché l'intenzione della dirigenza sarebbe quella di prendere altri giocatori che possano agire sulla destra.

Weah jr. fa parte della nazionale degli Stati Uniti, con la quale ha partecipato agli scorsi mondiali in Qatar, segnando anche una rete nella gara inaugurale.

In carriera ha finora disputato 31 presenze segnando 4 reti nella selezione Usa.

Per questo motivo, la pista che porterebbe a Timothy Castagne del Leicester non sarebbe sfumata, poiché bianconeri vorrebbero avere in rosa anche un calciatore più esperto.

Le parole del padre George Weah

Qualche giorno fa George Weah, ex calciatore del Milan, e papà di Timothy, si era intanto raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Nel corso dell'intervista l'ex calciatore liberiano dei rossoneri ha fatto una rivelazione che ha spiazzato i lettori: "Sono sempre stato juventino, mi sono innamorato della Juve con Platini (...) Se mi chiede con quale altra squadra avrei voluto giocare dico Juve".

Adesso il sogno di Weah potrebbe indirettamente realizzarsi, visto che suo figlio Timothy sarebbe a un passo dal trasferirsi a Torino.

L'ex calciatore del Milan ha parlato anche del futuro del suo primogenito: "E spero tanto di vedere Timothy giocare in Italia prima o poi", parole che ad alcuni giorni di distanza, sembrano essere quasi profetiche.