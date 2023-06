La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo con l'obiettivo di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il centrocampo potrebbe subire una rivoluzione importante: dopo il mancato riscatto di Paredes dal Psg, anche Adrien Rabiot potrebbe lasciare Torino visto il mancato accordo per il rinnovo contrattuale.

Juve, idea Thomas Partey per la mediana

Per questo, il club bianconero non vuole farsi cogliere impreparato e sta sondando diversi profili per puntellare la mediana.

In attesa di scoprire i possibili sviluppi su Milinkovic-Savic, la Vecchia Signora starebbe valutando la candidatura di Thomas Partey, centrocampista ghanese in forza all'Arsenal. Il classe 93 era già stato accostato ai colori bianconeri prima del suo passaggio ai Gunners ed ora potrebbe ritornare di moda per il centrocampo. Stando alle ultime notizie di mercato, la Juve sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 15 milioni di euro che va a scontrarsi con la richiesta di 40 da parte del club inglese.

Altro giocatore seguito dalla Juve è sicuramente Davide Frattesi del Sassuolo che ha offerto grandi prestazioni nella stagione appena conclusasi. Sul giovane centrocampista, c'è la forte concorrenza dell'Inter che potrebbe cedere Brozovic, della Roma ma soprattutto del Milan che con l'addio di Tonali potrebbe muoversi fortemente sul giocatore neroverde e offrire quei 35-40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo.

Juve, si avvicina l'arrivo di Weah

Oltre al centrocampo, la Juventus si appresta ad iniziare il restlyling anche sulle corsie esterne. Infatti, non dovrebbe continuare l'avventura di Juan Cuadrado con la maglia bianconera con il colombiano che potrebbe restare in Serie A visto l'interesse della Lazio di Maurizio Sarri.

Per questo, il club bianconero è alla ricerca del sostituto di Cuadrado e stando alle ultime notizie di mercato la Juve sarebbe vicino all'acquisto di Timothy Weah, esterno statunitense che si è ritagliato un ottimo spazio nel Lille.

Un vero e proprio jolly della corsia destra, capace di giocare sia quinto nel 3-5-2 utilizzato da Allegri in questa stagione sia come esterno offensivo in un 4-3-3. L'operazione dovrebbe esser definita sulla base di 12 milioni di euro.

Oltre Weah, la Vecchia Signora pensa anche all'altra corsia, quella mancina che dovrebbe vedere l'addio di Alex Sandro.

Tra i possibili sostituti del brasiliano, ci sarebbe Fabiano Parisi che tanto bene ha fatto con la maglia dell'Empoli. Il club toscano valuta 20 milioni di euro l'esterno italiano, impegnato agli Europei Under 21 con la Nazionale di Nicolato.