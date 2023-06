La missione della Juventus sarebbe quella di incassare circa 100 milioni dalle cessioni. Questa cifra dovrebbe servire per arginare i danni causati dalla mancata qualificazione alla Champions League. Per questo motivo, la società sarebbe al lavoro per trovare una soluzione per quei giocatori che torneranno dai prestito e che non saranno nei piani di Massimiliano Allegri. Le situazioni in spinose riguardano Dejan Kulusevski, Arthur, Denis Zakaria e Weston McKennie. Questi quattro giocatori non saranno riscattati da Tottenham, Liverpool, Leeds e Chelsea.

Dalle loro cessioni e dalle uscite di alcuni giovani la Juventus spera di incassare il più possibile e l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a quota 100 milioni.

Situazione Arthur complicata

Una delle situazioni più complicate da risolvere per la Juventus sarebbe quella di Arthur. Il brasiliano è reduce da un'altra stagione travagliata nella quale è stato alle prese con diversi infortuni. Per questo motivo, trovare una soluzione giusta non sarà affatto facile. Arthur pesa a bilancio per 33 milioni ma sembra molto difficile che qualche squadra possa offrire questa cifra alla Juventus. Dunque, per il brasiliano le strade più praticabili sarebbero due: la prima porterebbe ad un nuovo prestito, mentre la seconda sarebbe quella della rescissione contrattuale.

La Juventus dovrà trovare una soluzione anche per quanto riguarda Dejan Kulusevski. Il Tottenham non sembra intenzionato a versare i 35 milioni stabiliti per il riscatto dello svedese. Gli Spurs vorrebbero uno sconto e sarebbero intenzionati a spendere circa 25/30 milioni. Dopodiché, la Juventus dovrà trovare anche una soluzione per Zakaria e McKennie.

Per entrambi questi giocatori i bianconeri vorrebbero circa 25/30 milioni. Lo svizzero potrebbe avere delle richieste dalla Bundesliga.

Mercato dei giovani

La Juventus, per raggiungere, l'obbiettivo di incassare 100 milioni potrebbe decidere di cedere anche alcuni giovani. Tra i più richiesti ci sarebbe Koni De Winter. Il giocatore classe 2002 tornerà dopo il prestito all'Empoli e non è da escludere che possa rimanere a Torino.

Ma su di lui ci sarebbero molte squadre e una sua cessione porterebbe nelle casse circa 15 milioni. Dopodiché andrà risulta la situazione di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro a gennaio è passato in prestito alla Lazio che adesso può riscattarlo per 15 milioni. Ma il club biancoceleste vorrebbe uno sconto. Adesso resta da capire se la Juventus e la Lazio riusciranno a trovare una soluzione per Luca Pellegrini oppure se anche lui tornerà a Torino dopo l'esperienza nella capitale.