La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Il primo passo sarà quello di decidere il futuro professionale dei giocatori che rientreranno dal prestito in altre società. Parliamo soprattutto di Arthur Melo, Denis Zakaria, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Di questi l'unico che potrebbe essere riscattato è il centrocampista svedese, con il Tottenham che sarebbe pronto a garantire i circa 40 milioni di euro necessari all'acquisto a titolo definitivo del giocatore. Ritorneranno a Torino invece il centrocampista svizzero, l'americano e il brasiliano.

A proposito dell'ex Barcellona alcune notizie di mercato confermavano una sua possibile rescissione consensuale, smentite da tuttojuve.com che parla di una Juventus pronta a valutare una cessione in prestito del brasiliano dopo una stagione condizionata da infortuni al Liverpool.

Il giocatore Arthur Melo non dovrebbe rescindere il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di tuttojuve.com la Juventus non rescinderà il contratto di Arthur Melo. Il centrocampista è stato in prestito al Liverpool in questa stagione ma è stato condizionato da un infortunio pesante che non gli ha garantito la possibilità di dare un suo contributo. Ritornerà a giugno con la società bianconera pronta a valutare una cessione in prestito del giocatore.

Difficile trovare società pronte ad investire sul cartellino del centrocampista anche perché il brasiliano deve dare garanzie importanti dal punto di vista fisico. Attualmente sembra quindi difficile la permanenza di Arthur Melo alla Juventus a meno che arrivi un tecnico bravo a valorizzare le sue caratteristiche tecniche.

Il brasiliano piace ad esempio a Maurizio Sarri, sarebbe stato proprio l'ex tecnico della Juve a dare il benestare per il suo arrivo a Torino.

Non è neanche da scartare la possibilità che si trasferisca in prestito alla Lazio anche se l'ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione non agevolerebbe la trattativa di mercato.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe valutare la cessione del cartellino di Denis Zakaria dopo che il Chelsea ha deciso di non riscattarlo.

La società bianconera lo valuterebbe circa 20 milioni di euro, si è parlato di un possibile scambio di mercato con l'Olympique Marsiglia con Arkadius Milik che approderebbe nella società bianconera a titolo definitivo. In tal caso però la società francese dovrebbe aggiungere una somma considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori. Per quanto riguarda invece Weston McKennie, dovrebbe inizialmente rimanere a Torino. Potrebbe far ritorno nel campionato tedesco dopo l'esperienza allo Schalke 04, società dalla quale i bianconeri lo hanno acquistato.