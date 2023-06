Secondo le ultime di mercato, la Juventus qualora decidesse di cedere Federico Chiesa potrebbe poi lanciare l'assalto a Domenico Berardi, esterno offensivo in forza al sassuolo. Inoltre il club bianconero vorrebbe acquisire anche un centrocampista e tra i nomi osservati ci sarebbero quelli di Lazar Samardzic dell'Udinese e quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Calciomercato Juventus, se Chiesa dovesse partire allora i bianconeri potrebbero andare su Berardi

La Juventus potrebbe dover cedere un pezzo pregiato della propria rosa per risanare parte del rosso in bilancio e tra i papabili partenti ci sarebbe il nome di Federico Chiesa, giovane esterno destro che piacerebbe a diversi club in Premier League.

Se l'ex Fiorentina dovesse partire, allora la Juve potrebbe poi lanciare l'assalto ad una nuova ala ed il nome inedito sarebbe quello di Domenico Berardi. L'attaccante classe '94 si trova attualmente in forza al Sassuolo, con il quale è legato contrattualmente fino al 2027 ed il suo cartellino verrebbe valutato dal direttore sportivo Giovanni Carnevali circa 20 milioni di euro. Una somma, che avrebbe attratto le attenzioni non solo della Juventus ma anche della Lazio di Maurizio Sarri e della Roma di José Mourinho. Per questa ragione, la società bianconera starebbe vagliando anche altri profili per il ruolo dell'attaccante esterno come ad esempio Nicolò Zaniolo: il calciatore del Galatasaray, che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta nella quale ha rivelato di essere un tifoso della Juventus, piacerebbe da tempo alla Vecchia Signora, che potrebbe prelevarlo dal club turco pagando la clausola rescissoria di 35 milioni di euro messa nel suo contratto.

La Juventus pensa a rafforzare il centrocampo: Lazar Samardzic sarebbe nel mirino dei bianconeri

Oltre all'attaccante esterno la Juventus cercherebbe anche un centrocampista e secondo le indiscrezioni di mercato, la società bianconera avrebbe messo nel mirino il nome di Lazar Samardzic. Il mediano classe 2002 ha vissuto un'annata da protagonista con la maglia dell'Udinese che gli è valsa una valutazione di 12 milioni di euro, il quadruplo rispetto alla cifra pagata dal ds Marino quando nel 2021 lo prelevò dal Lipsia.

Su Samardzic oltre alla Juventus ci sarebbero da diversi giorni anche gli occhi del Milan e per questa ragione la società bianconera avrebbe nel taccuino anche altri nomi per il ruolo di centrocampista, come ad esempio Teun Koopmeiners. Il regista dell'Atalanta, nel mirino della Juventus già dalla scorsa annata, avrebbe una valutazione da 30 milioni di euro.