La permanenza di Samuel Iling-Junior alla Juventus non è del tutto certa. L'esterno offensivo 19enne nella stagione appena conclusasi ha cominciato a giocare ad alto livello.

Alfredo Pedullà ritiene che ci siano molte squadre della Premier League interessate al talento britannico e la Juventus potrebbe pensare di cederlo se dovesse arrivare un'offerta di almeno 25 milioni di euro, bonus inclusi. D'altronde, quest'anno il club bianconero dovrà vendere alcuni dei suoi calciatori per esigenze di bilancio.

Il contratto di Iling-Junior è in scadenza nel giugno del 2025.

Di conseguenza, è probabile che si debba riflettere su un eventuale rinnovo o su una cessione.

Iling-Junior potrebbe lasciare la Juventus per circa 25 milioni di euro

Iling-Junior non è stato titolare nella Juventus di Allegri versione 2022-2023 perché il tecnico ha preferito puntare su Kostic a sinistra. Ad ogni modo, il giovane inglese è stato la prima alternativa al serbo.

La società bianconera durante il mercato estivo potrebbe vendere alcuni dei suoi giovani per mettere da parte una sorta di "tesoretto" da reinvestire per le operazioni in entrata. Oltre ad Iling-Junior, anche Matias Soulé non sarebbe incedibile. Arrivato a Torino nel 2020, potrebbe essere girato in prestito per permettergli di accumulare esperienza, giocando con maggiore continuità.

Le possibili cessioni della Juventus

L'obiettivo a breve termine dei dirigenti della Juventus è quello di abbassare il monte-ingaggi per cercare di ammortizzare la mancanza di introiti derivanti dall'assenza dalla prossima Champions League. Ovviamente, per fare questo, si dovrà procedere con una serie di cessioni.

Sembra ormai quasi scontato che Juan Cuadrado non rinnoverà il contratto (dunque andrà via a parametro zero), mentre si sta cercando una soluzione per liberare Alex Sandro.

Allo stesso tempo (discorso Iling-Junior a parte) si cercherà di dare maggiore spazio ai giovani. Quindi si presume che, oltre a quelli già promossi in prima squadra, ne possano arrivare altri.

Nell'ottica di un ridimensionamento della rosa dovrebbe rientrare Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo sarebbe nel mirino di Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid.

La Juventus potrebbe lasciarlo andar via se dovesse arrivare un'offerta economica vicina agli 80 milioni di euro. Potrebbe partire anche Chiesa soprattutto se qualche club dovesse mettere sul piatto circa 40 milioni di euro.