La Juventus, nonostante consideri Iling Junior un giocatore importante, potrebbe valutare la sua cessione qualora dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro dal campionato inglese. Questa cifra consentirebbe ai bianconeri di compensare in parte la mancata partecipazione alla Champions League. Una cessione che potrebbe concretizzarsi a maggior ragione se non dovesse arrivare un prolungamento di contratto del centrocampista inglese, che ha un’intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025.

La Juventus potrebbe valutare diverse cessioni a giugno: possibile la partenza di Iling Junior

La Juventus ha l'obiettivo di ottenere 100 milioni di euro dalle cessioni durante il prossimo mercato estivo, e secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere ceduti anche alcuni giovani talenti. Miretti potrebbe portare circa 15 milioni di euro, mentre Iling Junior è oggetto di interesse da parte di società del campionato inglese e la sua valutazione è vicina ai 20 milioni. A proposito del centrocampista inglese, arrivato nel Calciomercato estivo 2020 a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto dal Chelsea, ha prima giocato nella Primavera bianconera prima della promozione nella Juventus Next Gen e successivamente in prima squadra.

Nella seconda parte di stagione è diventato molto importante per la squadra bianconera, non è un caso che in diversi match di fine stagione Allegri lo ha preferito a Kostic.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi pronte ad investire sul centrocampista classe 2003. Si è parlato anche di un interesse del Brighton di Roberto De Zerbi, qualificatosi in Europa League dopo aver raggiunto il sesto posto in classifica nel campionato inglese.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni la Juventus starebbe valutando la partenza anche di uno fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Sul primo però non sono arrivate offerte vicine ai 100 milioni di euro, valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il giocatore. Diversa è la situazione di Federico Chiesa, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 e che con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare Torino.

C'è da lavorare alle cessioni dei giocatori ritornati dai prestiti in altre società. Parliamo di Arthur Melo, Denis Zakaria, Weston McKennie e probabilmente anche di Dejan Kulusevski. Sul brasiliano e lo svizzero ci sarebbe il Galatasaray, l'americano piace a società tedesche e inglesi. Lo svedese potrebbe essere riscattato dal Tottenham ma la società inglese avrebbe chiesto uno sconto alla Juventus sui 35 milioni di euro previsti dall'intesa economica fra le due società.