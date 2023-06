La Juventus di Allegri si è qualificata alla prossima Conference League, pass staccato - si fa per dire - grazie al settimo posto in campionato. Parlare di qualificazione appare di fatto fuori luogo dato che il settimo posto è frutto dei 10 punti di penalizzazione subiti dal club per il caso plusvalenze (senza, la Juventus si sarebbe qualificata ai tabelloni principali della Champions League grazie al terzo posto conquistato sul campo).

Un premio di consolazione molto magro che non è neanche certo possa essere ricevuto dato che in questi giorni i bianconeri conosceranno l'esito delle indagini UEFA che potrebbe escluderla dalla competizione per violazione del FPF.

La Uefa deve prendere una decisione sulla Juventus entro il 30 giugno

Franco Leonetti, giornalista sportivo intervenuto sul tema su TvPlay, ha sottolineato che "la UEFA deve prendere una decisione entro il trenta giugno".

L'eventuale esclusione, sempre secondo Leonetti, potrebbe anche essere accettata senza troppi drammi: "I bianconeri non sarebbero poi così felici di disputare la Conference League sia per un discorso logistico (trasferte molto lunghe) sia per la questione legata ai premi", molto magri aggiungiamo noi.

La decisione della Uefa e il settlement agreement

La Juventus potrebbe accettare insomma senza drammi la notizia di essere esclusa dalla Conference League, poiché ciò permetterebbe alla squadra di concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Sempre Franco Leonetti ha inoltre sottolineato che "la decisione della UEFA è importante anche per il settlement agreement" che era stato stipulato tra le parti ad agosto scorso e che aveva portato a una multa di 3 milioni di euro per la Juventus che il club ha già versato subendo delle decurtazioni sui premi ricevuti per la disputa dell'Europa League.

La speranza del club è quella di essere esclusa, se esclusione sarà, al massimo per un anno, 'salvando' così eventuali qualificazioni alle prossime coppe europee nelle future stagioni.

Sulla possibile squalifica di più di una stagione alla società bianconera da parte della Uefa ha parlato anche il giornalista sportivo Luca Momblano, che ha dichiarato come la società bianconera potrebbe decidere nell'eventualità di fare ricorso al Tas di Losanna.

Guardando al fronte mercato, il club è sempre in attesa di dirimere la questione direttore sportivo: radio mercato racconta che la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per suggellare l'accordo con Cristiano Giuntoli.