Secondo quanto riportato da Bianconera News, la trattativa di mercato che riguarda Nicolò Zaniolo e la Juventus potrebbe essere vicina a una definizione. Le parti interessate sembrano essere sempre più prossime a chiudere l'affare.

Il sito sportivo dice che la Juventus abbia offerto una contropartita tecnica come parte dello scambio. Il centrocampista americano Weston McKennie potrebbe essere inserito nella trattativa di mercato, con la possibilità che si trasferisca in prestito al club di provenienza di Zaniolo. Tuttavia, al Galatasaray sembra interessare molto Denis Zakaria come possibile alternativa.

Il Galatasaray potrebbe gradire Zakaria e McKennie come contropartite tecniche per la cessione di Zaniolo

Le parti interessate nella trattativa sembrano aver fatto progressi significativi. L'offerta della Juventus riguarderebbe una somma di 15 milioni di euro più una delle due contropartite tecniche. Come accennato in precedenza, la Juve offre McKennie, mentre il Galatasaray mostra interesse per Zakaria, anche se richiederebbe comunque una cifra di 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto un accordo che soddisfi entrambe le parti. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e novità quando ci saranno sviluppi definitivi. Sicuramente, un ritorno di Zaniolo nel campionato italiano, dopo l'addio alla Roma, potrebbe dare nuove motivazioni al giocatore che rimane uno dei talenti più interessanti nel calcio italiano.

A proposito del centrocampista svizzero si è parlato anche di un interesse della Lazio, con il giocatore che potrebbe essere offerto per l'acquisto di Milinkovic-Savic. Attualmente però il tecnico Maurizio Sarri preferirebbe Nicolò Rovella, senza contare che nella trattativa di mercato che porterebbe il nazionale serbo a Torino potrebbe essere inserito anche il terzino Pellegrini.

Il mercato della Juventus

A proposito di nazionali italiani, la Juventus oltre Zaniolo starebbe valutando anche il centrocampista Davide Frattesi. Nonostante si parli di Inter le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera stia valutando come rinforzo anche il giocatore del Sassuolo. Un acquisto che non escluderebbe l'arrivo di Milinkovic-Savic, soprattutto se fossero confermate le partenze di Rabiot e di Miretti, per il quale si parla di una partenza in caso di offerta da circa 20 milioni di euro.

La valutazione di mercato di Davide Frattesi è di circa 40 milioni di euro, sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, che una volta definita la cessione di Tonali al Newcastle potrebbe decidere di investire parte della somma guadagnata sul centrocampista.